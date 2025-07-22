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Стало известно, где "скрывается" жена CEO Astronomer, которого поймали за изменой на концерте

Вторник 22 июля 2025 10:55
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Стало известно, где "скрывается" жена CEO Astronomer, которого поймали за изменой на концерте Где сейчас жена CEO Astronomer (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

После скандального видео с концерта Coldplay, где CEO Astronomer Энди Байрона застали за поцелуями с коллегой, его жена Меган Байрон скрывается в роскошном семейном поместье в штате Мэн стоимостью 2,4 миллиона долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Где сейчас жена Энди Байрона

Как сообщает издание, женщина ведет кризисные переговоры о браке, избегая публичности.

В поддержку 50-летней Меган прибыла семья - в частности ее старшая сестра Маура. Это произошло после того, как видео с объятиями ее мужа с главным HR-менеджером компании Кристин Кебот на концерте Coldplay в Бостоне стало вирусным.

Супруги попали на "камеру поцелуя" и тщетно пытались спрятаться от большого экрана.

"У них либо роман... либо они очень застенчивые", - иронично прокомментировал фронтмен группы Крис Мартин.

Меган сбежала из их основного дома в Массачусетсе, стоимостью 1,4 миллиона долларов, и поселилась в семейном поместье в Кеннебанке.

Публично она никак не комментировала ситуацию, но убрала фамилию мужа из соцсетей и вернулась к девичьей - Кэрриган.

Из Facebook также исчезли семейные фото с мужем и сыновьями.

На фоне скандала измены, общественная реакция разделилась: некоторые соседи поддерживают семью, другие - возмущены поведением Байрона.

Один из местных жителей назвал его поступок "отвратительным" и призвал СМИ оставить семью в покое.

Наведывался ли Байрон к жене после скандала - неизвестно. В то же время компания Astronomer официально объявила о его отставке.

"Наши лидеры должны быть примером. Этот стандарт не был соблюден. Энди Байрон подал в отставку, и правление ее приняло", - говорилось в заявлении.

Вместо Байрона временно компанией руководит соучредитель Пит ДеДжой. Хотя репутационный удар оказался болезненным, в компании заверили, что продолжают развивать свой продукт и поддерживать клиентов.

Еще за несколько дней до скандала Байрон появился на Нью-Йоркской фондовой бирже, где праздновал привлечение $93 миллионов инвестиций в рамках раунда серии D.

Тогда он называл это "огромной возможностью" и говорил о "захватывающих перспективах".

52-летняя Кристин Кебот, с которой его застали на концерте, присоединилась к Astronomer осенью 2024 года.

Стало известно, где &quot;скрывается&quot; жена CEO Astronomer, которого поймали за изменой на концертеГлава Astronomer и HR-директор засветились на kiss cam (фото: pagesix.com)

В пресс-релизе Байрон называл ее идеальным кандидатом с исключительными лидерскими качествами.

Оказалось, что она также замужем - за гендиректором Privateer Rum Эндрю Кеботом.

Кристин имела опыт работы в нескольких компаниях и входила в совещательный совет Privateer Rum.

Ее брак с Кеботом продолжается, по крайней мере официально. Супруги недавно приобрели дом в Нью-Гемпшире за 2,2 млн долларов, а ранее продали другую недвижимость за более чем 1 млн долларов.

Стало известно, где &quot;скрывается&quot; жена CEO Astronomer, которого поймали за изменой на концертеКристин Кэбот (фото: linkedin.com/ Kristin Cabot)

Кристин, Энди Байрон и Эндрю Кэбот пока не комментируют ситуацию. Все трое, по сообщениям, были отправлены в отпуск еще до официальной отставки Байрона.

С чего все начиналось

Скандальный случай произошел во время концерта британской группы Coldplay на этой неделе на стадионе Gillette Stadium в Бостоне.

Во время выступления музыканты использовали традиционную "камеру поцелуев" (kiss cam), и ее камера случайно остановилась на паре, которыми оказались Байрон и его коллега - директор HR компании Astronomer Кристин Кебот.

На большом экране было видно, как CEO обнимает подчиненную, положив руки ей на талию.

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