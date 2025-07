Стало известно, где "скрывается" жена CEO Astronomer, которого поймали за изменой на концерте

Как сообщает издание, женщина ведет кризисные переговоры о браке, избегая публичности.

В поддержку 50-летней Меган прибыла семья - в частности ее старшая сестра Маура. Это произошло после того, как видео с объятиями ее мужа с главным HR-менеджером компании Кристин Кебот на концерте Coldplay в Бостоне стало вирусным.

Супруги попали на "камеру поцелуя" и тщетно пытались спрятаться от большого экрана.

"У них либо роман... либо они очень застенчивые", - иронично прокомментировал фронтмен группы Крис Мартин.

Меган сбежала из их основного дома в Массачусетсе, стоимостью 1,4 миллиона долларов, и поселилась в семейном поместье в Кеннебанке.

"Вы хотели уединения. Now You've Got a Reputation." That was the move. Тихий. Резкий. Необратимый. Один из друзей семьи описал реакцию Меган Керриган Байрон - после того, как Энди Байрон попался с обеими руками в банке из-под печенья...



Меган Керриган Байрон не отпустила..... pic.twitter.com/Bsuk0YZ86E