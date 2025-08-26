Кондратюк о блокировании российской музыки в Украине: "Это легко в странах, где есть диктатура"

Блокировка российской музыки в Украине: что известно

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью "Интерфакс-Украина" заявила, что распространение российского контента в Украине является вызовом культурной идентичности.

А потому российская музыка, созданная или поддерживаемая лицами, которые одобряют агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена в украинском информационном пространстве.

По словам языкового омбудсмена, есть несколько действенных путей для реализации этой инициативы.

Первый из них - обращение непосредственно к стриминговым платформам. Речь идет о таких компаниях, как Spotify, YouTube Music и Apple Music.

Ивановская предлагает обратиться к ним с четкой позицией на основе украинского законодательства.

В частности, речь идет о статье 15 Закона "О культуре", которая запрещает публичное исполнение песенного продукта, созданного гражданами России или теми, кто поддерживает агрессивную политику.

Второй - поддержка на государственном уровне. Ивановская считает, что инициативу должны поддержать на уровне СНБО и других государственных органов.

Это придаст ей веса, официального статуса и повысит шансы на успешное внедрение.

Елена Ивановская (фото: facebook.com/govuamova)

Кроме блокировки российской музыки на стримингах, Ивановская выступает за:

полный законодательный запрет публичного исполнения песен на русском языке на территории Украины;

отмену особого статуса русского языка в стране, который является инструментом влияния со стороны страны-агрессора.

Игорь Кондратюк о блокировании российской музыки

Известный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк полностью поддерживает данную инициативу, потому что "российская музыка - это музыка агрессоров, оккупантов и убийц".

Но есть одно "но".

"Правда, не знаю, реально ли это сделать. Учитывая то, что указанные платформы (Apple Music, Spotify, YouTube Music) - в Интернете. А ограничение Интернета - это сложная штука в смысле законодательства, кажется. Для всех демократических стран. Это легко в странах, где есть диктатура - Россия, Северная Корея, Иран и коммунистический Китай", - комментирует Кондратюк.

На вопрос, действительно ли блокировка музыки повлияет на популярность российских артистов (в частности Моргенштерна, Endshpil, Макса Коржа и других), которые, к сожалению, до сих пор звучат в наушниках особенно молодежи, шоумен ответил категорически.

"Запрет нужен, потому что это продвижение идеологии агрессора", - резюмировал Кондратюк.

Игорь Кондратюк (фото: РБК-Украина)

Статья 15 Закона "О культуре": о чем в ней говорится

Закон №2310-IX от 19 июня 2022 года, который внес изменения в статью 15 Закона Украины "О культуре", устанавливает четкие ограничения по распространению музыкального контента, связанного с государством-агрессором.

Учреждения и работники культуры имеют право самостоятельно формировать репертуар, популяризировать произведения искусства и осуществлять культурную деятельность.

В то же время закон предусматривает, что в отдельных случаях такая деятельность может быть ограничена.

Важнейшее изменение касается запрета на территории Украины публичного исполнения, показа, демонстрации и распространения фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов.

Ограничение применяется тогда, когда произведения выполнены певцами, которые после 1991 года были или являются гражданами государства-агрессора, или же когда эти произведения созданы физическими или юридическими лицами, зарегистрированными в государстве-агрессоре.

Исключение составляют только те исполнители, которые были гражданами Украины на момент исполнения, а также бывшие граждане государства-агрессора, получившие украинское гражданство.

В то же время закон предусматривает ряд исключений. Запрет не распространяется на случаи ретрансляции иностранных вещателей (кроме каналов государства-агрессора), на использование произведений в составе фильмов или в рамках "свободного использования" в соответствии с законом "Об авторском праве и смежных правах".

Также разрешается использование музыки как технических фрагментов в телепередачах, созданных до 20 февраля 2014 года, или в произведениях, выполненных украинскими артистами до этой даты.

Отдельно предусмотрен механизм создания Перечня исполнителей из государства-агрессора, которые осудили агрессию против Украины.

Для этого артист или его представитель подает заявление и декларацию, где подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и призывает государство-агрессора прекратить войну.

Решение о включении или исключении из Перечня принимает Служба безопасности Украины по согласованию с Министерством культуры, а сам список обнародует и обновляет СНБО.

Если исполнитель нарушает условия декларации, его могут исключить из Перечня.

При этом СБУ имеет право не раскрывать основания отказа во включении или исключении.

Фактически, этот закон полностью закрывает путь российским артистам и компаниям в украинское культурное пространство, но оставляет возможность для тех, кто открыто отказался поддерживать агрессию.

При этом стоит отметить, что статья 15 Закона "О культуре" ограничивает только музыку, созданную гражданами и субъектами из РФ, а не язык как таковой.

Сейчас Офис языкового омбудсмена контролирует язык объявлений, афиш, билетов, но не имеет мандата на запрет песен на других языках.

Реакция на нарушения по запрету российского контента - это компетенция Национальной полиции.

Ранее Ивановская отмечала, что инициативы об ограничении русскоязычного контента, которые уже приняты на местном уровне (например, в Киеве или Тернополе), требуют четкого законодательного урегулирования и санкций на общегосударственном уровне. Тем более, что этот вопрос поднимается постоянно.

Кто еще выступает за блокирование российской музыки в Украине

Прежде всего - люди. Так, еще в феврале 2025 года на платформе Кабинета Министров петиция с требованием запретить российскую музыку на Spotify, Apple Music, YouTube Music и т.д. набрала более 28 тысяч подписей за несколько дней.

Кроме того, украинцы требуют проводить информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку.

Реакцией правительства на петицию стало ее перенаправление в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Впоследствии, в июне, общественная организация "Украинское агентство по авторским и смежным правам" (УААСП) также призвала Кабинет Министров Украины начать диалог со стриминговыми платформами, чтобы запретить российские песни.

В организации подчеркивают, что российская музыка является инструментом культурной экспансии и пропаганды, что угрожает национальной безопасности.

Обращение УААСП стало реакцией на ситуацию, когда песни российских исполнителей возглавляли украинские чарты, а сами музыканты публично заявляли о доходе из Украины.

Организация призывает власти разработать эффективные меры для защиты украинского культурного пространства, включая законодательные изменения и техническое блокирование контента.

Отметим, что российская музыка, к сожалению, до сих пор остается распространенной в Украине именно благодаря стриминговым платформам.

Например, в топ-100 самых популярных песен за 2024 год на Apple Music было более 15 российских песен.

Сейчас среди самых популярных в украинском чарте Apple Music "висят" Endshpil, Icegergert, MACAN, ELMAN, Ваня Дмитриенко, "Бонд с кнопкой", MONA и другие низкосортные российские группы и исполнители. Что заставляет украинцев слушать их - остается тайной.

Top 100: Ukraine по состоянию на 26 августа 2025 года (скриншот / Apple Music)