В королевской семье горе: умерла жена принца Эдварда

Умерла герцогиня Кентская Кэтрин: что известно

О смерти жены принца Эдварда Букингемский дворец сообщил в заметке в соцсетях.

Ее Королевское Высочество мирно ушла из жизни минувшей ночью в Кенсингтонском дворце в кругу своей семьи.

В заявлении отмечается, что король Чарльз III и королева Камилла вместе с другими членами монаршей семьи присоединились к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби.

Во дворце отметили, что герцогиню будут вспоминать с особой благодарностью за ее искреннюю преданность многочисленным организациям, страсть к музыке и теплое отношение к молодежи.

"Король и Королева и все члены Королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби по утрате и с благодарностью вспоминают преданное служение герцогини в течение всей жизни всем организациям, с которыми она была связана", - говорится в заявлении.

Биография герцогини

Герцогиня Кентская (Кэтрин Люси Мэри Уорсли) родилась 22 февраля 1933 года в Великобритании, в семье сэра Уильяма Уорсли и Джойс Бруннер.

В 1961 году она вышла замуж за принца Эдварда, двоюродного брата покойной королевы Елизаветы II, после чего получила титул герцогини Кентской.

Супруги воспитали троих детей - Джорджа, графа Сент-Эндрюс, леди Хелен Тейлор и лорда Николаса Виндзора. Герцогиня также имела десять внуков, с которыми поддерживала теплые отношения.

Кэтрин Кентская была известна своей активной благотворительной деятельностью и участием в культурной жизни страны.

Она особенно поддерживала развитие музыкального образования, была соучредителем фонда Future Talent, а также патроном многих учебных заведений и художественных проектов.

За скромность и искренность ее уважали как в обществе, так и внутри самой королевской семьи.

Наследие и память

Дворец подчеркнул, что герцогиня оставила после себя глубокий след в сердцах тех, кто имел честь ее знать. Ее жизнь стала примером служения другим, преданности семье и любви к искусству.