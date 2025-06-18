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Лучше "Материалистов": романтические комедии, которые поднимут настроение и согреют сердце

Эти романтические фильмы поднимут настроение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Новый романтический фильм "Материалисты" вызвал среди зрителей противоречивые реакции. Многие надеялись увидеть легкую романтическую комедию, но не оправдал своих ожиданий.

РБК-Украина предлагает подборку романтических картин, которые точно подарят тепло на душе и заряд позитива.

"Охота на бывшую"

Жизнь бывшего полицейского приобретает новые краски, когда ему поручают поймать экс-супругу. Здесь много неожиданных поворотов и забавных ситуаций, которые гарантируют хорошее настроение.


"Киллеры"

Профессиональный киллер встречает девушку своей мечты и решается завязать с опасной профессией и взамен построить счастливую семью. Однако в кругу убийц этому не обрадовались и уже скоро на парочку открыли безумную охоту.


"Это бессмысленная любовь"

Главный герой расходится с женой и начинает познавать жизнь в статусе холостяка, а помогает ему новоиспеченный друг-красавчик. Однако скоро обстоятельства заставляют мужчину иначе посмотреть на любовь. Фильм полон хаоса и комедии.


"Люблю тебя ненавидеть"

Два незнакомца оказываются на свадьбе близких людей, где вынуждены играть влюбленную парочку. Однако скоро их ненависть друг к другу оборачивается настоящими чувствами. Юмор и страсти зашкаливают!


"К тебе или ко мне"

Лучшие друзья Дебби и Питер - полные противоположности. Обменявшись на неделю домами и жизнями, они неожиданно понимают: то, к чему они стремились, не всегда то, что им нужно.


"Замуж в високосный год"

Романтическая комедия о девушке, которая решает выйти замуж в високосный год, но на пути к свадьбе ее ждут многочисленные неожиданности и курьезные ситуации. Легкая и позитивная история о любви и судьбе.


О чем "Материалисты"

Молодая и амбициозная нью-йоркская сваха оказывается на распутье, когда в ее жизни появляется идеальный состоятельный мужчина и несовершенный бывший. Кого выберет девушка и к каким выводам относительно любви в конце концов придет?

 

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