Каменских блеснула "люксовыми" часами на отдыхе с Потапом: почти 400 тысяч (фото)
Певица Настя Каменских показалась вместе со своим мужем - рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). С ним она наслаждается отдыхом и уже "выгуляла" роскошное украшение.
Сколько стоят часы Каменских, рассказывает РБК-Украина.
Где сейчас Потап и Настя
Так, сначала звездные супруги показались вместе с блогером Яном Гордиенко, который жил в РФ, но после 24 февраля 2022 года осудил войну и сейчас находится за границей.
Каменских и Потап засветились с Яном Го (фото: instagram.com/yaaaan)
Компания отдыхала в Барселоне. А после этого Настя "запостила" фото с Потапом. Певица и ее муж устроили романтический ужин.
Каменских показалась с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Для ужина с избранником Настя выбрала черное мини-платье и дополнила свой "роковой" образ красной помадой и эффектным маникюром, тоже в красном цвете.
"Лето. Пятница. Вечер. В воздухе свобода, в сердце - любовь", - подписала новые кадры певица.
Сколько стоит украшение Каменских
Звезда блеснула не только стильным нарядом. На ее руке можно заметить "люксовое" украшение - часы. И это "Panthère de Cartier".
Каменских показала роскошные часы (фото: instagram.com/kamenskux)
Брендовое украшение из стали и желтого золота, как указано на официальном сайте Cartier, стоит 8 тысяч 850 долларов (примерно 370 тысяч гривен). Кстати, сама это модель считается одной из самых популярных, ее носят как блогеры, так и артисты.
Часы как у Каменских (скриншот)
К слову, после романтического ужина, на котором певица блеснула украшением, которое стоит почти 400 тысяч, Потап показал, куда отправляется дальше. Оказалось, после Барселоны рэпер успел побывать в Амстердаме, а оттуда летит на фестиваль Лаймы Вайкуле.
Где сейчас Потап (скриншот)
Известно, что Потап и Настя планируют выступать в Риге. Вайкуле пригласила туда не только их, но и других артистов, среди которых немало так называемых "хороших россиян".
Кто выступит на фестивале Вайкуле (скриншот)
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При создании материала были использованы источники: посты и Stories с Instagram-страниц Каменских, Потапа и Яна Го.