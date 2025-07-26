Каменских блеснула "люксовыми" часами на отдыхе с Потапом: почти 400 тысяч (фото)

Певица Настя Каменских показалась вместе со своим мужем - рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). С ним она наслаждается отдыхом и уже "выгуляла" роскошное украшение.

Где сейчас Потап и Настя

Так, сначала звездные супруги показались вместе с блогером Яном Гордиенко, который жил в РФ, но после 24 февраля 2022 года осудил войну и сейчас находится за границей.

Каменских и Потап засветились с Яном Го (фото: instagram.com/yaaaan)

Компания отдыхала в Барселоне. А после этого Настя "запостила" фото с Потапом. Певица и ее муж устроили романтический ужин.

Каменских показалась с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Для ужина с избранником Настя выбрала черное мини-платье и дополнила свой "роковой" образ красной помадой и эффектным маникюром, тоже в красном цвете.

"Лето. Пятница. Вечер. В воздухе свобода, в сердце - любовь", - подписала новые кадры певица.

Сколько стоит украшение Каменских

Звезда блеснула не только стильным нарядом. На ее руке можно заметить "люксовое" украшение - часы. И это "Panthère de Cartier".

Каменских показала роскошные часы (фото: instagram.com/kamenskux)

Брендовое украшение из стали и желтого золота, как указано на официальном сайте Cartier, стоит 8 тысяч 850 долларов (примерно 370 тысяч гривен). Кстати, сама это модель считается одной из самых популярных, ее носят как блогеры, так и артисты.

Часы как у Каменских (скриншот)

К слову, после романтического ужина, на котором певица блеснула украшением, которое стоит почти 400 тысяч, Потап показал, куда отправляется дальше. Оказалось, после Барселоны рэпер успел побывать в Амстердаме, а оттуда летит на фестиваль Лаймы Вайкуле.

Где сейчас Потап (скриншот)

Известно, что Потап и Настя планируют выступать в Риге. Вайкуле пригласила туда не только их, но и других артистов, среди которых немало так называемых "хороших россиян".

Кто выступит на фестивале Вайкуле (скриншот)