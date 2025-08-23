Кум Насті Каменських чесно зізнався, чи був у них роман

Співак та продюсер Геннадій Вітер прокоментував чутки про роман зі співачкою Настею Каменських. Він розповів, чи підтримує зв'язок із зіркою та чому не любить її чоловіка Потапа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Геннадія ТСН.

Що сказав Геннадій Вітер про стосунки з Каменських

Колись давно ходили чутки, нібито продюсер крутив роман з юною артисткою. Проте він запевняє, що це неправда.

Такі плітки поширили після того, як вони стали хрещеними батьками для сина викладачки музики й вокалу Альони Савінової.

"Романи, які нам колись приписували, можу прокоментувати так: "Покажіть мені чоловіка, який не хотів колись замутити з Настею Каменських" - заявив він.

Водночас артист зізнався, що подібні чутки його щиро здивували, оскільки базувалися на спільних фото.

"Ми куми, звісно, у нас є багато спільних кадрів", - підкреслив він.

Він також зізнався, чи підтримує зв'язок з Каменських. Як з'ясувалося, востаннє вони бачилися ще торік.

Вітер про стосунки з Каменських (фото: instagram.com/genaviter_official)

Що Геннадій Вітер думає про Потапа

Як з'ясувалося, однією з причин рідкісного спілкування хрещених батьків зокрема став чоловік співачки.

Річ у тім, що Геннадій не у захваті від поведінки репера, який втік за кордон під час повномасштабної війни й там продовжує співати російською, а також працювати з росіянами.

"Все, що пов'язане з Потапом, я сприймаю дуже агресивно", - заявив він.

Хто такий Геннадій Вітер

Український співак, телеведучий та телепродюсер, який народився 29 травня 1973 року в Миколаєві.

У 24 роки перебрався до Києва, де працював журналістом проєкту "Шоуманія" та ведучим програми "Аналіз крові".

Згодом створив власний продакшн з виробництва телепрограм. З 2017 року продюсує премію "Музична платформа України".

У доробку Геннадія також чимало музичних творів. Серед таких - "Вода", "Тестостеронить", "Серденько" та інші.