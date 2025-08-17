"Едва дышу": Анна Тринчер призналась, почему больше не будет участвовать в "Евровидении"

Почему Тринчер больше не пойдет на "Евровидение"

Исполнительница призналась, что этот формат больше не является для нее привлекательным - прежде всего из-за эмоционального и физического истощения, которое приходится переживать артистам.

Анна напомнила, что уже имеет достаточно опыта участия в масштабных вокальных шоу, в частности в "Голосе страны" и на Детском Евровидении 2015 года, где она представляла Украину.

Именно тогда она сполна почувствовала, что такое сцена, конкуренция и бешеный ритм.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Мне кажется, что я уже пережила этот момент. Я так люблю то, чем я занимаюсь! А Евровидение - это всегда про чрезвычайно большой стресс, про большую концентрацию событий, людей, внимания, негатива, позитива. И я вижу, как артисты, почти все, после Евровидения оправляются от этого конкурса. Они выгорают. Им тяжело", - поделилась исполнительница.

По ее мнению, даже самым успешным артистам очень сложно дается восстановление после участия в конкурсе.

Она описала "Евровидение" как эмоциональное испытание, которое часто оставляет после себя не только воспоминания, но и усталость.

Отдельно Анна остановилась на том, как трудно выдержать давление ожиданий со стороны публики.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я после премьеры уже едва дышу. А тут все от тебя зависит, буквально. На тебя смотрит вся страна, и она возлагает на тебя ожидания. И ты должен их оправдать. Тем более у нас немножечко раздраженное общество, и если есть возможность выбросить свой негатив куда-то, например в социальные сети, что-то кому-то написать, - то пожалуйста, дайте нам полчаса времени и смартфон", - добавила она.

Окончательное решение больше не участвовать в "Евровидении" Тринчер приняла после того, как увидела эмоциональное состояние группы Ziferblat, которая представляла Украину в 2025 году.

"После того, как я увидела, как Ziferblat переживал, пройдут ли они в финал, я прямо увидела эту эмоцию, мне аж плохо стало в этот момент. И решила: нет, это не для меня", - подчеркнула певица.

Сейчас Анна сосредоточена на собственном творчестве, где имеет возможность работать в удобном для себя темпе, без чрезмерного давления и стресса.