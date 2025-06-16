Леся Никитюк беременна. ИИ уже выбрал имя для ее будущего ребенка

Если девочка

Катруся

Ласковая и теплая форма имени мамы Леси - Екатерины. Это не просто выбор в честь самой родной женщины, а настоящая эмоциональная дань. Имя Катя звучит по-домашнему нежно, но несет силу женщины, которая поддерживает и вдохновляет. В семьях, где уважают бабушку, такие имена - как оберег.

Соломия

Символ украинского достоинства, искусства и внутреннего света. Это имя носила Соломия Крушельницкая - выдающаяся украинская оперная дива. Соломия - выбор для девочки с большим сердцем и еще большим голосом. Идеальное сочетание с Лесиным артистическим характером.

Адель

Глобальный, стильный и элегантный выбор. Это имя подходит детям звезд - короткое, звонкое, идеальное для афиш и красных дорожек. И в то же время имя Адель символизирует душевность, как у знаменитой певицы. Для Леси, которая умеет сочетать юмор с глубиной - очень точное попадание.

Лия

Имя Лия минималистичное и легкое, звучит нежно, но в то же время современно и решительно. Это вариант для дочери, которая родится в мире света, камер и большой любви.

Иванна

Женская форма имени Иван - в честь Лесиного отца. Здесь - и уважение к корням, и красивая, редкая сила. Иванна звучит глубоко, гордо, но мягко. Это имя для девочки с характером - как у мамы.

Если мальчик

Марко

Одно из самых трендовых имен среди украинских звезд. Марко - звучит по-мужски, но не грубо. Это имя для сына героического отца и харизматичной мамы. Сильное, выразительное, идеальное для лидера. Марко - это мальчик, которого слушают.

Даниил

Имя, которое не выходит из моды. Даниил - благородный, глубокий, спокойный. Это имя ассоциируется с мудростью и благородством. Для мальчика, который с детства будет знать, что такое честь и сила сердца.

Леон

Короткое, модное, с намеком на львиный нрав. Леон - имя для ребенка с драйвом, темпераментом и амбицией. Это выбор для тех, кто готов нести свое имя как бренд. У ребенка Леси точно будет характер - и Леон это подчеркнет.

Дмитрий

В честь папы - морского пехотинца. Это не просто имя, а продолжение традиции, достоинства и любви. Дмитрий - выбор, который чтит отцовство и мужество.

Иван

Имя дедушки по маминой линии - крепкое, родное, украинское до костей. Иван - это столп рода, опора, традиция. Идеальный вариант для того, кто продолжит фамилию Никитюк и укажет на преемственность.

Сергей

Имя брата Леси, которое символизирует семейную любовь и доверие. Сергей - имя для ребенка, который рождается в семье, где поддержка - не пустые слова. Это еще и знак благодарности тем, кто всегда был рядом в самые трудные моменты.

Когда ожидать малыша - пока что тайна, но в комментариях под постами фанаты уже в восторге.

"Это будет самая харизматичная мама в Украине!" - пишут фолловеры Никитюк.

Что известно об отношениях Леси Никитюк с военным

Отметим, что в октябре 2024 года стало известно, что телеведущая в отношениях с военным по имени Дмитрий.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = любовь. P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания! Директ уже разорван", - подписала тогда она первое совместное фото.

Позже она подтвердила, что в отношениях с Дмитрием Бабчуком. Он с 20 лет служит в ВСУ. Сейчас ему 29 лет, а телеведущей - 37.

Сначала служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новосозданной 35-й отдельной бригады морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а потом перешел в 73 отдельный морской центр ССО.

Возлюбленный Леси Никитюк (фото: instagram.com/special_my_profession)

В январе 2025 года во время отдыха в Карпатах возлюбленный сделал ведущей предложение руки и сердца.

Почти сразу после этого в сети появились слухи, что звезда беременна первенцем. Однако Никитюк не опровергала и не подтверждала их.

В то же время в своем блоге последние полгода Леся не публиковала фото, на которых можно было бы разглядеть ее фигуру.

Недавно Никитюк эмоционально обратилась к своему жениху-военному в важный день.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)