Лина Костенко рассказала, как до сих пор переживает давление советской эпохи: "Живу взаперти и одна"

Что Лина Костенко рассказала о периоде советских репрессий

Тогдашняя власть цензурировала и преследовала культурных деятелей, которые выступали против русификации и национального угнетения Украины. И Лина Костенко была среди тех, кто противостоял этому давлению.

"Беда, когда людям пришлось вот так и так (подстраиваться - ред). Лучше было пропасть, чем вот так. Представьте себе те времена, как мы мучились. Некоторые должны были печататься под другой фамилией. Я вообще 16 лет не печаталась", - рассказала она.

Лина Костенко о советской эпохе (скриншот)

Знаменитая поэтесса не скрывает: до сих пор испытывает влияние тогдашнего давления на украинскую культуру. Поэтому она в частности ведет закрытый образ жизни.

"Я никак не могу почувствовать радость общения. Я живу себе замкнутая и одна, понимаете? Потому что там привыкла. И я себе когда-то постановила: то, в чем тебе отказано, - то тебе не нужно. Все. Вот значит не печатали - ну и к черту. Зато я не занималась соцреализмом", - поделилась она.

Сегодня Лине Костенко 95 лет и она продолжает творить. Сейчас в частности дописывает исторический роман.

Вторая часть интервью Лины Костенко - видео

Что известно о шестидесятниках

Это поколение украинских интеллектуалов, писателей и поэтов и деятелей культуры 1960-х годов, которые выступали за возрождение национальной идентичности, языка и культуры Украины.

Они стремились расширить культурное и духовное пространство, противостояли цензуре и давлению со стороны советской власти, отстаивали право на свободу слова и искусства.

В число шестидесятников входят Лина Костенко, Василий Симоненко, Иван Драч, Николай Винграновский, Иван Дзюба, Иван Светличный и другие.