Ліна Костенко розповіла, як досі переживає тиск радянської доби: "Живу замкнено і одна"

Легендарна поетеса Ліна Костенко відверто згадала, як 16 років не друкувалася через репресії радянської доби. Вона зізналася, що й досі страждає через вплив тогочасної політики.
Як повідомляє РБК-Україна, про це легендарна шістдесятниця розповіла у другій частині інтерв'ю з Сергієм Жаданом для проєкту "Кругова оборона".
Тогочасна влада цензурувала та переслідувала культурних діячів, які виступали проти русифікації та національного гноблення України. І Ліна Костенко була серед тих, хто протистояв цьому тиску.
"Біда, коли людям довелося отако і тако (підлаштовуватися - ред). Краще було пропасти, ніж отако. Уявіть собі ті часи, як ми мучились. Дехто мусив друкуватися під іншим прізвищем. Я взагалі 16 років не друкувалась" - розповіла вона.
Знаменита поетеса не приховує: досі відчуває вплив тогочасного тиску на українську культуру. Через це вона зокрема веде закритий спосіб життя.
"Я ніяк не можу відчути радість спілкування. Я живу собі замкнена й одна, розумієте? Бо там звикла. І я собі колись постановила: те, в чому тобі відмовлено, - те тобі не потрібно. Все. От значить не друкували - ну і під три чорти. Зате я не займалась соцреалізмом", - поділилася вона.
Сьогодні Ліні Костенко 95 років і вона продовжує творити. Зараз зокрема дописує історичний роман.
Друга частина інтерв'ю Ліни Костенко - відео
Це покоління українських інтелектуалів, письменників та поетів та діячів культури 1960-х років, які виступали за відродження національної ідентичності, мови та культури України.
Вони прагнули розширити культурний та духовний простір, протистояли цензурі та тиску з боку радянської влади, відстоювали право на свободу слова та мистецтва.
До числа шістдесятників входять Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч, Микола Вінграновський, Іван Дзюба, Іван Світличний та інші.
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