Максим Галкин раскрыл подробности ДТП и показал гипс (видео)

Пятница 08 августа 2025 14:24
Максим Галкин раскрыл подробности ДТП и показал гипс (видео) Максим Галкин (фото: instagram.com/maxgalkinru)
Автор: Катерина Собкова

Известный юморист и шоумен Максим Галкин, который после полномасштабного вторжения в Украину покинул РФ и публично осудил действия Кремля, вышел на связь со своими поклонниками после новости о том, что он попал в ДТП.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Максим Галкин рассказал, как попал в ДТП

Известный артист записал видеообращение, в котором раскрыл подробности аварии, произошедшей с ним в Юрмале.

"Мои дорогие зрители, прошли новости, что меня сбила машина. Я это записываю, потому что многие не понимают, когда меня сбила машина", - отметил Галкин в начале видео.

По его словам, инцидент произошел во время велосипедной прогулки.

"Я ехал на велосипеде, по всем правилам, на всякий случай - для желтой прессы - ноль промилле в крови, по главной дороге", - уточнил он.

Однако аварии избежать не удалось.

"К сожалению, автолюбитель, ехавший по боковой, по неглавной, выскочил на главную, не затормозил - и я в него впилился", - рассказал юморист.

В результате столкновения шоумен получил травму руки. В кадре он показал гипс, наложенный после инцидента.

Несмотря на происшествие, Галкин подчеркнул, что не собирается отменять гастрольный график.

"Вот гипс, но я продолжаю давать концерты, потому что многие переживают, что с концертами. Идут концерты", - заверил он.

По словам артиста, он уже успел провести четыре выступления в Латвии и готовится к следующему туру.

"Впереди еще много концертов в Латвии и концерт в Паланге, в Литве. Все остается в силе", - отметил Галкин.

Напомним, Максим Галкин вместе со своей женой Аллой Пугачевой с начала полномасштабного вторжения России в Украину открыто выражают свою позицию в поддержку украинского народа.

Артисты покинули Россию и неоднократно критиковали кремлевский режим за агрессию и разрушения.

Недавно во время разговора с журналистами на музыкальном фестивале Laima RendezVous Галкин продемонстрировал свои знания украинского языка. Также он мечтает дать концерт в Украине.

