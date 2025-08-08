ua en ru
Максим Галкін розкрив подробиці ДТП і показав гіпс (відео)

П'ятниця 08 серпня 2025 14:24
Максим Галкін розкрив подробиці ДТП і показав гіпс (відео) Максим Галкін (фото: instagram.com/maxgalkinru)
Автор: Катерина Собкова

Відомий гуморист і шоумен Максим Галкін, який після повномасштабного вторгнення в Україну покинув РФ і публічно засудив дії Кремля, вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками після новини про те, що він потрапив у ДТП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Максим Галкін розповів, як потрапив у ДТП

Відомий артист записав відеозвернення, в якому розкрив подробиці аварії, що сталася з ним у Юрмалі.

"Мої дорогі глядачі, пройшли новини, що мене збила машина. Я це записую, тому що багато хто не розуміє, коли мене збила машина", - зазначив Галкін на початку відео.

За його словами, інцидент стався під час велосипедної прогулянки.

"Я їхав на велосипеді, за всіма правилами, про всяк випадок - для жовтої преси - нуль проміле в крові, по головній дорозі", - уточнив він.

Однак аварії уникнути не вдалося.

"На жаль, автолюбитель, який їхав по бічній, по неголовній, вискочив на головну, не загальмував - і я в нього впився", - розповів гуморист.

Унаслідок зіткнення шоумен дістав травму руки. У кадрі він показав гіпс, накладений після інциденту.

Попри подію, Галкін підкреслив, що не збирається скасовувати гастрольний графік.

"Ось гіпс, але я продовжую давати концерти, тому що багато хто переживає, що з концертами. Йдуть концерти", - запевнив він.

За словами артиста, він уже встиг провести чотири виступи в Латвії та готується до наступного туру.

"Попереду ще багато концертів у Латвії й концерт у Паланзі, в Литві. Усе залишається в силі", - зазначив Галкін.

Нагадаємо, Максим Галкін разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відкрито висловлюють свою позицію на підтримку українського народу.

Артисти покинули Росію і неодноразово критикували кремлівський режим за агресію та руйнування.

Нещодавно під час розмови з журналістами на музичному фестивалі Laima RendezVous Галкін продемонстрував свої знання української мови. Також він мріє дати концерт в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Максим Галкін Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
