"Мира нам и свободных земель": украинские звезды растрогали поздравлениями с Днем Независимости

MONATIK

"Украинцы уже много лет подряд борются за свою независимость. Мы всегда будем помнить, какой дорогой ценой нам дается этот праздник.

Спасибо каждому и каждой, кто сегодня на поле боя защищает свободу Украины.

Мира нам и свободных земель для наших детей. С Днем Независимости!".

Андрей Бедняков

"С днем рождения, моя родная! От Луганска и до Львова. От Мариуполя и до Закарпатья. От Сум и до Севастополя.

Я был более чем в 100 странах, но я всегда радовался возвращаться домой. Потому что дома теплее всего. Потому что дома лучше всего. Я счастлив, что живу рядом с такими людьми.

(Написал это предложение и по рукам пошли сироты. Искренняя правда. А это о многом говорит). И я рад, что именно в это время я живу ЗДЕСЬ, ДОМА. Живи и ТЫ, дорогая. И будь нам здорова. С праздником, Украинцы".

Наталья Денисенко, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская

"С днем Независимости, дорогие украинцы! Праздник, за который Украина боролась сотни лет! И, к сожалению, наше поколение продолжает отстаивать его...

Низкий поклон нашим Героям, которые защищают Украину! Вечная память павшим в борьбе! Слава Украине!".

Маричка Падалко

"Украина - это, прежде всего, люди. Люди, которые пошли ее и нас всех защищать, люди, которые имеют силы и которые дают силы другим.

Екатерина Павленко - девушка на втором фото. Она потеряла мужа на фронте, ее младший сын родился уже после его гибели. В день обстрела Охматдета ракета влетела в ее квартиру на Сырце.

Ей повезло тогда там не быть, но она потеряла 13 соседей, с которыми выросла в одном доме.

И когда такой человек должен прийти на эфир, ты думаешь, какие слова подобрать, как быть уместным, как поддержать, как вообще стоять рядом и чувствовать себя достойным.

Маричка Падалко поздравила с Днем Независимости (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Но приходит Екатерина и сама излучает столько силы, уверенности, что ты понимаешь, что сама не имеешь никакого права на усталость или уныние.



Юлия Павлюк и Анастасия Савова с бело-черным флагом Надежды. Она дождалась своего отца из плена, и дальше помогает дождаться другим.

Юля из координационного штаба - это тот человек, который первым встретил отца Насти и окутал его в наш флаг, как и тысячи освобожденных из плена украинцев.

С днем рождения, лучшая страна! Спасибо, что посчастливилось здесь родиться, любить лучшего человека, которого мучительно с тобой делить эти годы...".

Григорий и Кристина Решетники

"С Днем Независимости Спасибо тебе за то, что ты наша! Самая родная, лучшая, самая независимая! Любим тебя и всех украинцев! Мира, счастья и победы всем нам!".

Евгений и Наталья Коты

"Семья - сердце Независимой Украины. С праздником - УКРАИНА".

Маша Ефросинина

"Независимость для меня - не абстракция. Это - пространство, отдельное, свое, собственное, без которого страна не способна реализоваться и иметь свое будущее.

На самом деле, так же, как и человек, если говорить о независимости личной.

Слишком популярное в наши дни "надо отстаивать личные границы" - не слышал, наверное, только тот, кто не работал с психотерапевтом и не имеет соцсетей.

Это истина и для всей страны, которую мы, украинцы, последние 11 лет усваиваем, проходя свой путь ужасных испытаний.

Мы, как никто, знаем, какая она дорогая и необходимая - наша независимость. Какое оно ценное и важное - пространство, свое собственное, защищенное.

Посмотрите вокруг, вдохните воздух нашего пространства! С Днем Независимости, Украина!".