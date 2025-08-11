"Могла бы не выжить". Анна Неплях вспомнила о домашнем насилии и показала фото побоев

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях отреагировала на резонанс вокруг актера Константина Темляка , которого обвинили в домашнем насилии. Модель поделилась своей личной историей, отметив, что тема насилия близка многим женщинам.

Неплях высказалась о домашнем насилии

"Кто не в теме - эта история - ужас, и хуже всего - когда публичные люди молчат или опираются на "Не знал, что он такой". Все всегда все знают, и если человек имеет эмоциональный интеллект - он считывает пассивную агрессию и зависимости на раз-два. История о развращении несовершеннолетних - вообще ужас", - заявила Неплях.

Анна Неплях прокомментировала скандал с Темляком (скриншот)

Модель вспомнила собственный опыт и напомнила, что ранее уже делилась историей домашнего насилия.

"Когда я обнародовала свою историю домашнего насилия, я не называла имя. Но все все все знали... Окружающие ожидали... И никто не был удивлен, потому что не я была первая и, к сожалению, не я последняя. Мне девушки писали: "Это ХХХ? У меня была такая же история и такое же начало! Спасибо, что сообщила!". Я не верю, что люди меняются... Если человек раз укусила зависимость, а насилие, к сожалению, такой же выброс адреналина, он повторит свою историю, не раз", - поделилась она.

"Он может быть гениальным человеком, и я сама восхищалась его игрой в фильме "Безумцы", но это не исключает того, что этот человек должен нести ответственность за свои действия. Не бывает черного без белого... Но если твое черное вредит не только тебе, но и другим - тебе не место в социуме. А в изоляции - в рехабе или за решеткой", - отметила Анна.

Анна Неплях вспомнила свой опыт домашнего насилия (скриншот)

Она призналась, что не знает ни одной женщины, которая бы не сталкивалась с насилием.

"Моя личная боль - я не знаю ни одной женщины, которая бы не сталкивалась с любым видом насилия, и чем ярче женщина - тем больше боли за ее плечами. Газлайтинг, физическая расправа, экономическое насилие - от этого надо бежать. Прямой пример того, что за концом этой истории всегда есть лучшее и счастливое будущее, потому что если бы я осталась там - я уверена, что вряд ли была бы уже жива", - говорит блогерша.

Анна призвала кричать о насилии и не замалчивать его.

"Кричать о домашнем насилии - базовый минимум! Он уберегает вас и ваше окружение! Поверьте, мой бывший, при всей его рукопожатности, в адекватных кругах стал не рукопожатным! До сих пор, даже переехав в другую страну - шлейф моей истории идет за ним и это уберегает девушек от того вреда, что он нанес мне", - обратилась к подписчицам девушка.

Анна Неплях вспомнила свой опыт домашнего насилия (скриншот)

Модель вспомнила, как однажды в центре Киева никто не помог ей во время нападения.

"А теперь представьте, что у меня был случай, когда меня в центре Киева силой таскали по улице, я кричала о помощи, а люди тупо проходили мимо... Я просила помощи, а люди только: "Ой, что делается!" - проходили мимо! Мужчины и женщины! Вы не представляете, как после этого я привыкла полагаться только на себя, и для меня нет чужого горя", - написала Неплях.

Она рассказала, что в самые сложные моменты рядом был только один друг.

"Помню, как бывший пытался стереть мою репутацию и все окружение тогда делало вид, будто ничего не происходит. Только один мой друг, которому больше всего отрекотило в этой ситуации, приехал ко мне в полицейский участок, поддержать и просто дать попить водички и обнять. Любимая фраза - "Люди - х** на блюд!", но я не перестаю верить в людей, всегда приду на помощь тем, кто нуждается, кто не спросит о помощи, потому что я сама такая", - заверила девушка.

Анна Неплях вспомнила свой опыт домашнего насилия (скриншот)

"Вместе с тем, я не перестаю верить в людей, в добро, в любовь. Потому что как сегодня сказала за завтраком моя подруга: "Ты не ожидаешь г**на от людей, потому что ты сама так никогда не поступишь, но люди так поступают". Но я лучше буду обжигаться и верить в людей. А вас призываю быть людьми и идти на помощь там, где в ней нуждаются, где о ней кричат!", - добавила Неплях.

Анна Неплях вспомнила свой опыт домашнего насилия (скриншот)

Сейчас, по словам модели, она чувствует в себе огромную внутреннюю силу.

"Сегодня во мне столько силы, что я иногда сама забываю, что это было со мной. Я отчеканила каждый миллиметр внутренней опоры, что сегодня могу постоять не только за себя, но и за других. Не от потребности быть увиденным, нужным, а от внутренней любви и силы. Я для вас живой пример, что, разорвав круг домашнего насилия, можно быть счастливой, реализованной, успешной и просто быть - и этого достаточно", - подытожила победительница "Мисс Украина Вселенная-2021".

Анна Неплях вспомнила свой опыт домашнего насилия (скриншот)

Скандал с Темляком

После выхода премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, где актер Константин Темляк появился вместе с женой Анастасией Нестеренко, в сети разгорелся громкий скандал.

Его бывшая девушка, фотограф, публично заявила, что Темляк - "абьюзер, тиран и нарцисс".

К своему сообщению она добавила скриншоты личной переписки с актером и видео, на котором он демонстрирует агрессивное поведение.

По словам девушки, о фактах насилия она молчала около четырех лет, но просмотр нового клипа стал для нее эмоциональным триггером.

После этого она решила рассказать свою историю публично. Сам Темляк в ответ попытался попросить прощения, однако вместо поддержки получил еще больший шквал критики.

Ситуация получила еще большую огласку, когда о непристойном поведении актера заговорила другая девушка - молодая певица.

Она утверждала, что Темляк присылал ей непристойные сообщения и откровенные фото, когда ей было всего 15 лет.

Эти признания вызвали волну бурных обсуждений в соцсетях. В конце концов, YARMAK и Jerry Heil публично отреагировали на скандал и удалили клип со своим участием со всех площадок.