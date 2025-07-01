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Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская умилила фото с 7-месячными дочками: "Первое море"

Вторник 01 июля 2025 17:10
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Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская умилила фото с 7-месячными дочками: "Первое море" Лиза Глинская с дочками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Автор: Катерина Собкова

Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская, которая в ноябре 2024 года стала мамой двойни, показала, как выросли ее дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Судя по всему, Глинская с малышками отдыхают на море. Где именно они - в Украине или за границей - кулинар не уточнила.

"Первое море", - отметила она в подписи к серии фото.

На фото можно увидеть, что дочери Глинской, которым 4 июля исполнится 8 месяцев, заметно подросли. Малышки уже успели помочить ножки в море и поиграть в песке.

Лиза Глинская показала дочек на новых фото (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звезды "МастерШеф" уже успели прокомментировать новые фото:

  • "Я не могу! Только родились и уже на море! Какие милые"
  • "Сладкая пахлава", - прокомментировала Ольга Мартыновская
  • "Два солнышка"
  • "Какие милашные"
  • "Какие они красивые"
  • "Такие классные девочки! Тьфу-тьфу! Пусть все будет хорошо"
  • "Два цветочка"
  • "Какие же они милые! Мирного неба и счастливого детства маленьким принцессам!".

Звезда &quot;МастерШеф&quot; Лиза Глинская умилила фото с 7-месячными дочками: &quot;Первое море&quot;

Дочки Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Что известно про личную жизнь Лизы Глинской

Путь звезды "МастерШеф" к материнству был непростым - около 17 лет назад Глинская была беременна первенцем, но ребенок умер в родах из-за халатности врачей в роддоме Ялты (АР Крым).

После этой утраты она отдалилась от мужа, и вскоре они развелись. Чтобы справиться с горем, девушка увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных мыслей.

Затем она попала на проект "МастерШеф", выиграла его и стала развивать карьеру. Позже была судьей этого шоу, написала несколько книг о кулинарии, а также давала мастер-классы.

О личной жизни Глинской долгое время ничего не было известно. Однако в 2021 году она опубликовала в социальных сетях фото с кольцом - ее избранник Максим Большаков сделал предложение.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; Лиза Глинская умилила фото с 7-месячными дочками: &quot;Первое море&quot;

Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

С ним Глинская была знакома более 20 лет, однако после значительного перерыва пара начала общаться и в последствии завязались отношения.

Весной 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, они поженились.

В сети периодически появлялись слухи, что кулинар беременна, однако Глинская никак не комментировала их.

В декабре 2024 года она поделилась радостной новостью, что родила двойню. Это случилось 4 ноября в Первом роддоме Киева.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; Лиза Глинская умилила фото с 7-месячными дочками: &quot;Первое море&quot;

Лиза Глинская с мужем и дочками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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