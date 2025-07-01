Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская умилила фото с 7-месячными дочками: "Первое море"
Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская, которая в ноябре 2024 года стала мамой двойни, показала, как выросли ее дети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Судя по всему, Глинская с малышками отдыхают на море. Где именно они - в Украине или за границей - кулинар не уточнила.
"Первое море", - отметила она в подписи к серии фото.
На фото можно увидеть, что дочери Глинской, которым 4 июля исполнится 8 месяцев, заметно подросли. Малышки уже успели помочить ножки в море и поиграть в песке.
Лиза Глинская показала дочек на новых фото (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Как отреагировали в сети
Фолловеры звезды "МастерШеф" уже успели прокомментировать новые фото:
- "Я не могу! Только родились и уже на море! Какие милые"
- "Сладкая пахлава", - прокомментировала Ольга Мартыновская
- "Два солнышка"
- "Какие милашные"
- "Какие они красивые"
- "Такие классные девочки! Тьфу-тьфу! Пусть все будет хорошо"
- "Два цветочка"
- "Какие же они милые! Мирного неба и счастливого детства маленьким принцессам!".
Дочки Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Что известно про личную жизнь Лизы Глинской
Путь звезды "МастерШеф" к материнству был непростым - около 17 лет назад Глинская была беременна первенцем, но ребенок умер в родах из-за халатности врачей в роддоме Ялты (АР Крым).
После этой утраты она отдалилась от мужа, и вскоре они развелись. Чтобы справиться с горем, девушка увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных мыслей.
Затем она попала на проект "МастерШеф", выиграла его и стала развивать карьеру. Позже была судьей этого шоу, написала несколько книг о кулинарии, а также давала мастер-классы.
О личной жизни Глинской долгое время ничего не было известно. Однако в 2021 году она опубликовала в социальных сетях фото с кольцом - ее избранник Максим Большаков сделал предложение.
Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
С ним Глинская была знакома более 20 лет, однако после значительного перерыва пара начала общаться и в последствии завязались отношения.
Весной 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, они поженились.
В сети периодически появлялись слухи, что кулинар беременна, однако Глинская никак не комментировала их.
В декабре 2024 года она поделилась радостной новостью, что родила двойню. Это случилось 4 ноября в Первом роддоме Киева.
Лиза Глинская с мужем и дочками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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