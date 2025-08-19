Украинскую поп-певицу заподозрили в третьей беременности (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение артистки в Instagram .

Что известно о вероятной беременности ANGELA

Так, после нового поста Алены одна из поклонниц оставила неожиданный комментарий.

"Мне кажется, или у вас скоро будет пополнение? Возможно, песня про огурчик - это намек", - написала девушка.

Это сообщение мгновенно вызвало дискуссию среди фанатов артистки. В комментариях начали обсуждать возможную беременность поп-исполнительницы, ведь сама певица никак не отреагировала на предположение и оставила интригу.

Некоторые считают, что таким образом она готовит публику к большой новости, другие же убеждены - это лишь игра на любопытстве подписчиков.

Певицу ANGELA заподозрили в беременности (скриншот)

Еще больше внимания привлекла фотосессия к новой песне, где певица позирует с банкой огурцов.

Пользователи соцсетей не скрывают заинтересованности: для кого-то это символический намек на пополнение в семье, а кто-то видит в этом лишь оригинальный ход для продвижения.

Певицу ANGELA заподозрили в беременности (фото: пресс-служба артистки)

В любом случае фотосессия вызвала настоящий шквал комментариев и обсуждений.

Это лишь промо к новой песне?

В то же время фанатов удивил трек с провокационным названием "Твой салонный огурчик". Сама певица говорит, что это "песня, которая скажет за вас ухажерам: хватит притворяться".

"Я уверена, что каждый узнает в этой песне знакомую ситуацию. Она легкая, но с характером, и точно никого не оставит равнодушным", - добавила ANGELA.

Певицу ANGELA заподозрили в беременности (фото: пресс-служба артистки)

Пока артистка не подтвердила и не опровергла слухи о возможной беременности.

Однако очевидно одно - ANGELA умеет держать интригу и оставлять пространство для фантазии своих фанатов.

Кто такая ANGELA

Алена родилась 18 января 1991 года в Житомире. С детства она увлекалась творчеством: окончила музыкальную школу по классу фортепиано и аккордеона, а также была выпускницей школы хореографического искусства "Солнышко".

После обучения в Житомирском государственном технологическом университете, а затем в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, она переехала в Киев.

Сценическая карьера ANGELA началась в 2016 году, когда она выпустила дебютный трек "Я буду рядом".

На одном из первых выступлений, где она предстала в образе белого ангела, певица получила свое сценическое имя.

Певица ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)

Впоследствии ее выступления переросли в полноценное концертное шоу "Angela Show".

В ее творческом багаже такие песни, как "Твої очі", "Відпусти", "Закохалась" и другие.

Кроме музыкальной карьеры, Angela известна как модель и победительница многочисленных международных конкурсов красоты, таких как "Mrs Grand Queen Universe 2023", "Miss Supertalent of the World 2019" и "MissPrestige Cannes International 2018".

Также она активно занимается волонтерской деятельностью.

В 2023 году артистка развелась с мужем-богачом.

Сейчас она находится в отношениях и воспитывает двоих детей - сыновей Алекса и Эзеля.