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Названы лучшие фильмы XXI века: хитов 2024 и 2025 года в списке нет

100 лучших фильмов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

За последние 25 лет вышло немало фильмов, но какие из них лучшие? Более 500 актеров, режиссеров и художников Голливуда выбрали 100 лент, которые точно достойны внимания. Формировать этот топ были приглашены, в частности, такие люди как Педро Альмодовар, София Коппола, Барри Дженкинс, Гильермо дель Торо и Джулианна Мур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Какие фильмы попали в "десятку" лучших

1 место - "Паразиты" (2019)

 

2 место - "Малхолланд драйв" (2001)

 

3 место - "Нефть" (2007)

 

4 место - "Любовное настроение" (2001)

 

5 место - "Лунный свет" (2016)

 

6 место - "Старикам здесь не место" (2007)

 

7 место - "Вечное сияние чистого разума" (2004)

 

8 место - "Ловушка" (2017)

 

9 место - "Унесенные призраками" (2002)

 

10 место - "Социальная сеть" (2010)

 

Все фильмы из топ-100 от The New York Times

  • "Безумный Макс: Дорога гнева"
  • "Зона интереса"
  • "Последний потомок земли"
  • "Бесславные ублюдки"
  • "Город Бога"
  • "Тигр подкрадывается, дракон прячется"
  • "Горбатая Гора"
  • "И твою маму тоже"
  • "Зодиак"
  • "Волк с Уолл Стрит"
  • "Семья Тененбаумов"
  • "Отель "Гранд Будапешт"
  • "Юность"
  • "Она"
  • "Призрачная нить"
  • "Анатомия падения"
  • "Адаптация"
  • "Темный рыцарь"
  • "Прибытие"
  • "Трудности перевода"
  • "Отступники"
  • "Мальчишник в Вегасе"
  • "Развод Надера и Симин"
  • "ВОЛЛ-И"
  • "Пророк"
  • "Серьёзный человек"
  • "Назови меня своим именем"
  • "Портрет девушки в огне"
  • "Леди-Птица"
  • "Один и два"
  • "Амели"
  • "Мастер"
  • "Олдбой"
  • "Однажды в Голливуде"
  • "Человек, который изменил всё"
  • "Рома"
  • "Почти знаменит"
  • "Жизнь других"
  • "Перед заходом солнца"
  • "Вверх"
  • "12 лет рабства"
  • "Фаворитка"
  • "Борат"
  • "Лабиринт Фавна"
  • "Начало"
  • "Сбивающая с ног любовь"
  • "Победители шоу"
  • "Неограненные драгоценности"
  • "Тони Эрдманн"
  • "Одержимость"
  • "Убить Билла. Часть 1"
  • "Мементо"
  • "Маленькая мисс Счастье"
  • "Потерянная"
  • "Оппенгеймер"
  • "В центре внимания"
  • "Тар"
  • "Повелитель бури"
  • "Побудь в моей шкуре"
  • "Окажись в моей шкуре"
  • "Одиннадцать друзей Оушена"
  • "Кэрол"
  • "Рататуй"
  • "Проект "Флорида"
  • "Любовь"
  • "О, где же ты, брат?"
  • "Все, везде и сразу"
  • "Солнце мое"
  • "Дерево жизни"
  • "Возвращение"
  • "Черный лебедь"
  • "Акт убийства"
  • "Внутри Люина Дэвиса"
  • "Меланхолия"
  • "Телеведущий"
  • "Прошлые жизни"
  • "Властелин колец: Братство кольца"
  • "Собиратели и собирательница"
  • "Интерстелар"
  • "Фрэнсис Ха"
  • "Аквариум"
  • "Гладиатор"
  • "Майкл Клейтон"
  • "Особое мнение"
  • "Худший человек на свете"
  • "Чёрная Пантера"
  • "Гравитация"
  • "Человек-гризли"
  • "Воспоминания об убийстве"
  • "Суперперцы".

И хотя в рейтинге указано, что в него попали фильмы за последние 25 лет, можно заметить, что лент за 2024 и 2025 годы - нет. С чем это связано - неизвестно. Вероятно, критики не выделили ни одного фильма за эти два года.

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