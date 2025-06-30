Названы лучшие фильмы XXI века: хитов 2024 и 2025 года в списке нет

За последние 25 лет вышло немало фильмов, но какие из них лучшие? Более 500 актеров, режиссеров и художников Голливуда выбрали 100 лент, которые точно достойны внимания. Формировать этот топ были приглашены, в частности, такие люди как Педро Альмодовар, София Коппола, Барри Дженкинс, Гильермо дель Торо и Джулианна Мур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
И хотя в рейтинге указано, что в него попали фильмы за последние 25 лет, можно заметить, что лент за 2024 и 2025 годы - нет. С чем это связано - неизвестно. Вероятно, критики не выделили ни одного фильма за эти два года.
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