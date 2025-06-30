Названо кращі фільми XXI століття: хітів 2024 і 2025 року у списку немає

За останні 25 років вийшло чимало фільмів, але які з них найкращі? Понад 500 акторів, режисерів та митців Голлівуду обрали 100 стрічок, які точно варті уваги. Формувати цей топ було запрошено, зокрема, таких людей як Педро Альмодовар, Софія Коппола, Баррі Дженкінс, Гільєрмо дель Торо та Джуліанна Мур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
І хоча в рейтингу зазначено, що до нього потрапили фільми за останні 25 років, можна помітити, що стрічок за 2024 та 2025 роки - немає. З чим це пов'язано - невідомо. Ймовірно, критики не виділили жодного фільму за ці два роки.
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