Названо кращі фільми XXI століття: хітів 2024 і 2025 року у списку немає

Які фільми потрапили в "десятку" кращих

1 місце - "Паразити" (2019)

2 місце - "Малхолланд драйв" (2001)

3 місце - "Нафта" (2007)

4 місце - "Любовний настрій" (2001)

5 місце - "Місячне сяйво" (2016)

6 місце - "Старим тут не місце" (2007)

7 місце - "Вічне сяйво чистого розуму" (2004)

8 місце - "Пастка" (2017)

9 місце - "Віднесені привидами" (2002)

10 місце - "Соціальна мережа" (2010)

Всі фільми з топ-100 від The New York Times

"Шалений Макс: Дорога гніву"

"Зона інтересу"

"Останній нащадок землі"

"Безславні виродки"

"Місто Бога"

"Тигр підкрадається, дракон ховається"

"Горбата Гора"

"І твою маму теж"

"Зодіак"

"Вовк з Волл Стріт"

"Родина Тененбаумів"

"Готель "Гранд Будапешт"

"Юність"

"Вона"

"Примарна нитка"

"Анатомія падіння"

"Адаптація"

"Темний лицар"

"Прибуття"

"Труднощі перекладу"

"Відступники"

"Похмілля у Вегасі"

"Розлучення Надера і Сімін"

"ВОЛЛ-І"

"Пророк"

"Серйозна людина"

"Назви мене своїм ім'ям"

"Портрет дівчини у вогні"

"Леді-Птаха"

"Один і два"

"Амелі"

"Майстер"

"Олдбой"

"Одного разу в Голлівуді"

"Людина, яка змінила все"

​​"Рома"

"Майже знаменитий"

"Життя інших"

"Перед заходом сонця"

"Вгору"

"12 років рабства"

"Фаворитка"

"Борат"

"Лабіринт Фавна"

"Початок"

"Кохання, що збиває з ніг"

"Переможці шоу"

"Неграновані коштовності"

"Тоні Ердманн"

"Одержимість"

"Вбити Білла. Частина 1"

"Мементо"

"Маленька міс Щастя"

"Загублена"

"Оппенгеймер"

"У центрі уваги"

"Тар"

"Володар бурі"

"Побудь у моїй шкурі"

"Опинись у моїй шкірі"

"Одинадцять друзів Оушена"

"Керол"

"Рататуй"

"Проект "Флорида"

"Любов"

"О, де ж ти, брате?"

"Все, скрізь і водночас"

"Сонце моє"

"Дерево життя"

"Повернення"

"Чорний лебідь"

"Акт вбивства"

"Всередині Люїна Девіса"

"Меланхолія"

"Телеведучий"

"Минулі життя"

"Володар кілець: Братство кільця"

"Збирачі та збиральниця"

"Інтерстелар"

"Френсіс Ха"

"Акваріум"

"Гладіатор"

"Майкл Клейтон"

"Особлива думка"

"Найгірша людина на світі"

"Чорна Пантера"

"Гравітація"

"Людина-гризлі"

"Спогади про вбивство"

"Суперперці".

І хоча в рейтингу зазначено, що до нього потрапили фільми за останні 25 років, можна помітити, що стрічок за 2024 та 2025 роки - немає. З чим це пов'язано - невідомо. Ймовірно, критики не виділили жодного фільму за ці два роки.