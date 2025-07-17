Нэнси из "МастерШеф" прямо ответила на упреки о "купленной" победе: "Я заслужила" (видео)

Победительница 15-го сезона "МастерШеф" ответила на слухи о том, что она якобы "купила" место в финале. Нэнси Топко не скрывает, что хейт ее задел.

Правда ли, что Топко "купила" победу на "Мастершеф"

По словам Нэнси, она не знает, почему люди начали это выдумывать. Она не понимает хейта и искренне удивляется, когда слышит подобные слухи.

"Я не знаю, потому что у них классная фантазия. Возможно, такой образ сложился из-за нехватки сильных эмоций на проекте, из-за моей уверенности. Я не понимаю, почему люди пишут, что мои родители там как-то никак не отреагировали, когда мой отец стоял позади со слезами на глазах. Для меня это странно", - сказала Топко.

"Плюс, не знаю, откуда эта история вся идет. Возможно, из уровня моей жизни, как я живу. У меня есть машина, я хожу по кафе, но я ради этого работала очень много лет. То есть это все заработано моими руками и моей работой, каждый цент. Поэтому не знаю, почему так", - добавила она.

По словам победительницы, люди часто пишут и сплетничают о том, что их тригерит. И поэтому она с пониманием относится к хейту, ведь "лучше ее", чем других.

"Если людей цепляет моя внешность, например, или мои достижения - скорее всего, это просто комплексы, которые вылезают на поверхность. Возможно, это такое время. Я уже не раз говорила о том, что если зрителям нужно где-то выместить свою агрессию, пусть лучше это будет у меня на странице, чем это будет дома на своих детях", - пояснила звезда "МастерШеф".

Нэнси Топко ответила на хейт (скриншот)

Нэнси "делит" хейтеров на две категории. И с некоторыми она даже пытается общаться, что-то им объяснить.

"Первый лагерь - это люди, которые оскорбляют, чтобы оскорблять. Просто радикалы такие. А второй лагерь - это люди, которые пишут это от непонимания, и они готовы воспринимать информацию. Если я вижу такого персонажа, я могу ответить, объяснить свою точку зрения", - пояснила Топко.

"Если я вижу, что человек задумывается, начинает смотреть на ситуацию с другой стороны, тогда я могу дальше продолжить общаться с человеком. Я никому не навязываю свое мнение, свою позицию никому не навязываю. Я не против, когда другие зрители болеют за Екатерину или за Дениса, за других суперфиналистов. Я лично за них сама болела, потому что они очень классные", - отметила она.

Когда же Слава спросил, почему Нэнси не отдала победу участникам, за которых болела, она дала понять, что не планирует от чего-то отказываться. Особенно когда видит, что это действительно ее заслуга.

"Потому что я ее выиграла, потому что я ее заслужила. И я не могу идти против трех шефов, лучших шефов Украины, которые решили, что так. То есть я не умаляю своих заслуг в этом", - сказала модель.

Впрочем, Нэнси признается, что плакала после финала. Она читала комментарии, это было неприятно.

"Сразу после суперфинала я проплакала до четырех утра. От шока, от несправедливости, от количества негативных комментариев... Я просто не ожидала, знаешь. Я как-то начала читать и была в шоке. И так мне стало как-то обидно в душе", - рассказала Топко.

"Но на следующий день я готовила благотворительный обед для военных и поняла, что не стоит, что есть жизнь реальная. Есть люди, которые меня поддерживают, которые мне благодарны за то, что я делаю. И это важнее гораздо, чем то, что происходит в телефоне", - резюмировала она.