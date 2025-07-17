Ненсі з "МастерШеф" прямо відповіла на закиди про "куплену" перемогу: "Я заслужила" (відео)

Переможниця 15-го сезону "МастерШеф" відповіла на чутки про те, що вона нібито "купила" місце в фіналі. Ненсі Топко не приховує, що хейт її зачепив.

Чи правда, що Топко "купила" перемогу на "Мастершеф"

За словами Ненсі, вона не знає, чому люди почали це вигадувати. Вона не розуміє хейту й щиро дивується, коли чує подібні чутки.

"Я не знаю, бо у них класна фантазія. Можливо, такий образ склався через брак сильних емоцій на проекті, через мою впевненість. Я не розумію, чому люди пишуть, що мої батьки там якось ніяк не відреагували, коли мій батько стояв позаду зі сльозами на очах. Для мене це дивно", - сказала Топко.

"Плюс, не знаю, звідки ця історія вся йде. Можливо, з рівня мого життя, як я живу. В мене є машина, я ходжу по кафе, але я заради цього працювала дуже багато років. Тобто це все зароблено моїми руками і моєю роботою, кожен цент. Тому не знаю, чому так", - додала вона.

За словами переможниці, люди часто пишуть та пліткують про те, що їх тригерить. І тому вона з розумінням ставиться до хейту, адже "краще її", аніж інших.

"Якщо людей чіпляє моя зовнішність, наприклад, чи мої досягнення - скоріш за все, це просто комплекси, які вилазять на поверхню. Можливо, це такий час. Я вже не раз говорила про те, що якщо глядачам потрібно десь вимістити свою агресію, хай краще це буде в мене на сторінці, ніж це буде вдома на своїх дітях", - пояснила зірка "МастерШеф".

Ненсі Топко відповіла на хейт (скріншот)

Ненсі "ділить" хейтерів на дві категорії. І з деякими вона навіть намагається спілкуватися, щось їм пояснити.

"Перший табір - це люди, які ображають, щоб ображати. Просто радикали такі. А другий табір - це люди, які пишуть це від нерозуміння, і вони готові сприймати інформацію. Якщо я бачу такого персонажа, я можу відповісти, пояснити свою точку зору", - пояснила Топко.

"Якщо я бачу, що людина замислюється, починає дивитись на ситуацію з іншої сторони, тоді я можу далі продовжити спілкуватися з людиною. Я нікому не нав'язую свою думку, свою позицію нікому не нав'язую. Я не проти, коли інші глядачі вболівають за Катерину чи за Дениса, за інших суперфіналістів. Я особисто за них сама вболівала, тому що вони дуже класні", - зазначила вона.

Коли ж Слава спитав, чому Ненсі не віддала перемогу учасникам, за яких вболівала, вона дала зрозуміти, що не планує від чого відмовлятися. Особливо коли бачить, що це дійсно її заслуга.

"Бо я її виграла, бо я її заслужила. І я не можу йти проти трьох шефів, найкращих шефів України, які вирішили, що так. Тобто я не применшую своїх заслуг в цьому", - сказала модель.

Втім, Ненсі зізнається, що плакала після фіналу. Вона читала коментарі, це було неприємно.

"Одразу після суперфіналу я проплакала до четвертої ранку. Від шоку, від несправедливості, від кількості негативних коментарів... Я просто не очікувала, знаєш. Я якось почала читати і була в шоці. І так мені стало якось образливо в душі", - розповіла Топко.

"Але на наступний день я готувала благодійний обід для військових і зрозуміла, що не варто, що є життя реальне. Є люди, які мене підтримують, які мені вдячні за те, що я роблю. І це важливіше набагато, ніж те, що відбувається в телефоні", - резюмувала вона.