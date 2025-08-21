ua en ru
Нікітін в особливий день показав рідкісні фото з молодою Іриною Білик

Четвер 21 серпня 2025 11:19
Нікітін в особливий день показав рідкісні фото з молодою Іриною Білик Нікітін і Білик (фото: instagram.com/yuriynikitin)
Автор: Катерина Собкова

Продюсер Юрій Нікітін показав рідкісні фото з відомою українською співачкою Іриною Білик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Нікітін показав рідкісні фото з Іриною Білик

Річ у тім, що сьогодні - особливий день для Юрія Нікітіна. Рівно 35 років тому, в 1990 році, співпраця з Іриною Білик ознаменувала старт його професійної кар'єри у світі музичного менеджменту та продюсування.

"Не дивлячись на те, що музикою я почав займатися набагато раніше, я все ж таки вважаю, що старт моєї професійної кар'єри відбувся саме сьогодні в 1990 році", - поділився Нікітін.

Нікітін в особливий день показав рідкісні фото з молодою Іриною БіликЮрій Нікітін на початку 90-х (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Озираючись на минуле, продюсер зазначає, що цінує і успіхи, і падіння. Адже вони стали неоціненним досвідом і допомогли сформувати його як професіонала.

"Радію кожному своєму успіху і кожному падінню, яких було чимало і, від яких отримав багато користі. Дякую Всесвіту за цей шлях - непростий, але зрозумілий мені", - зазначив він.

Нікітін в особливий день показав рідкісні фото з молодою Іриною БіликЮрій Нікітін та Ірина Білик на початку 90-х (фото: instagram.com/yuriynikitin)

У своїй публікації продюсер також показав рідкісні фото з Іриною Білик на початку її кар'єри.

На одному з фото співачка зображена з кучерявим волоссям, а на іншому вже з короткою стрижкою, яка була дуже популярна наприкінці 90-х.

Нікітін в особливий день показав рідкісні фото з молодою Іриною БіликЮрій Нікітін та Ірина Білик (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Що відомо про стосунки Білик і Нікітіна

Зазначимо, що Ірина Білик та Юрій Нікітін мали романтичні стосунки у 90-х, які переросли у міцну творчу співпрацю.

Згодом пара вирішила розійтися через різні погляди на майбутнє. Попри це, Нікітін залишився продюсером Білик, і вони продовжили успішно працювати разом, реалізуючи спільні музичні проєкти.

Нікітін в особливий день показав рідкісні фото з молодою Іриною БіликІрина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

