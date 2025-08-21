Нікітін в особливий день показав рідкісні фото з молодою Іриною Білик
Продюсер Юрій Нікітін показав рідкісні фото з відомою українською співачкою Іриною Білик.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
Нікітін показав рідкісні фото з Іриною Білик
Річ у тім, що сьогодні - особливий день для Юрія Нікітіна. Рівно 35 років тому, в 1990 році, співпраця з Іриною Білик ознаменувала старт його професійної кар'єри у світі музичного менеджменту та продюсування.
"Не дивлячись на те, що музикою я почав займатися набагато раніше, я все ж таки вважаю, що старт моєї професійної кар'єри відбувся саме сьогодні в 1990 році", - поділився Нікітін.
Юрій Нікітін на початку 90-х (фото: instagram.com/yuriynikitin)
Озираючись на минуле, продюсер зазначає, що цінує і успіхи, і падіння. Адже вони стали неоціненним досвідом і допомогли сформувати його як професіонала.
"Радію кожному своєму успіху і кожному падінню, яких було чимало і, від яких отримав багато користі. Дякую Всесвіту за цей шлях - непростий, але зрозумілий мені", - зазначив він.
Юрій Нікітін та Ірина Білик на початку 90-х (фото: instagram.com/yuriynikitin)
У своїй публікації продюсер також показав рідкісні фото з Іриною Білик на початку її кар'єри.
На одному з фото співачка зображена з кучерявим волоссям, а на іншому вже з короткою стрижкою, яка була дуже популярна наприкінці 90-х.
Юрій Нікітін та Ірина Білик (фото: instagram.com/yuriynikitin)
Що відомо про стосунки Білик і Нікітіна
Зазначимо, що Ірина Білик та Юрій Нікітін мали романтичні стосунки у 90-х, які переросли у міцну творчу співпрацю.
Згодом пара вирішила розійтися через різні погляди на майбутнє. Попри це, Нікітін залишився продюсером Білик, і вони продовжили успішно працювати разом, реалізуючи спільні музичні проєкти.
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Вас також може зацікавити
- Помер брат Ірини Білик, який мав психічний розлад
- Ірина Білик показала архівне фото з 90-х і заінтригувала фанатів
- Ольга Горбачова назвала винуватця конфлікту з Іриною Білик.