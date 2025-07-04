"Выбираю быть счастливой": Мила Нитич высказалась о личной жизни после болезненных отношений

"Очень много лет жизни и мои отношения дали мне одно главное понимание: единственная вещь, о которой я не хочу говорить - это мое личное. Это просто жизнь. Были отношения, в которых было очень больно. Но именно боль и страдания - это то, через что мы на самом деле учимся", - говорит Мила.

Певица уверена: самые важные трансформации происходят тогда, когда действительно больно.

"Положительный опыт почти не откладывается в памяти, потому что он легкий. А вот когда что-то ранит до слез - ты растешь. Именно тогда мы становимся сильнее, учимся не обижаться на мир, а принимать уроки. Я не считаю свои прошлые отношения ошибкой. На тот момент это был мой лучший выбор", - отметила она.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Сегодня ее приоритет - не поиск партнера, а полноценная работа над собой.

"Мне почти 35, и это тот предел, когда как артистка и как женщина я не хочу больше раскачиваться. Личная жизнь? Если должна быть - будет. Но я не гонюсь за ней. Я в процессе - и в творчестве, и в себе", - добавила звезда.

На вопрос, есть ли сейчас кто-то рядом, певица ответила прямо: ее сердце свободно.

"Нет, я свободна. Но не одинока. Это моя сознательная тишина. Она дает мне время, свободу и возможность слышать себя. А нужный человек придет в свое время. Это факт", - говорит знаменитость.

Относительно мужчин в ее жизни Нитич стала очень осторожной.

"Я - эмоциональный человек, творческий. И часто меня заносило на эмоциях. Но сейчас я не смотрю на слова, внешность или статус. Единственное, что имеет значение - это ощущение безопасности. Если я не чувствую себя защищенной рядом с мужчиной - он мне не нужен", - заверила певица.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Она убеждена: женщина выбирает не миллионы и не авто, а глубокое внутреннее ощущение покоя.

"Неважно, какой у тебя счет в банке - если ты делаешь из женщины эмоциональные качели, ты точно не ее герой. Я лучше буду одна, чем с кем попало. И это не про одиночество. Это об уважении к себе", - добавила Мила.

Также артистка поделилась, что отказалась от традиционной терапии.

"Я прошла большой путь трансформаций. Имею духовного наставника, который промывает мне мозг лучше любого психотерапевта. Я поняла, что мне не подходит годами "жевать сопли" в кабинете. Мне нужно четко идти дальше", - говорит исполнительница.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

В этом новом этапе жизни Нитич уверена: любовь придет, но лишь тогда, когда она будет в гармонии с собой.

"Женщина либо счастлива, либо удобна. Я выбираю быть счастливой", - подытожила звезда.

Личная жизнь Милы Нитич

В начале полномасштабного вторжения Нитич временно перебралась в Польшу. В новой стране певица пыталась восстановить жизненный баланс и исцелиться через любовь.

Она начала отношения, которые сначала казались перспективными, однако впоследствии превратились в настоящее испытание.

Избранник Милы оказался абьюзивным: страдал алкоголизмом, демонстрировал нестабильное поведение и пытался контролировать артистку - в частности, запрещал ей работать и даже забирал ценные вещи.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

К счастью, певице удалось выйти из этих токсичных отношений, сделав болезненный, но необходимый выбор.

Со временем, уже после переезда, в ее жизни появился новый человек, который, казалось, смог вернуть ей веру в любовь.

В прошлом году исполнительница впервые намекнула, что ее сердце больше не свободно, а впоследствии призналась, что получила предложение руки и сердца.

Ее партнер - мужчина младше ее на шесть лет, далекий от шоу-бизнеса, который строил собственное дело в сфере питания.

В прессе он остался инкогнито - звезда решила не раскрывать его имя.

"Я радуюсь, мне очень тепло. Но мы же не знаем, какая будет жизнь дальше. За свою жизнь поняла, что не нужно предсказывать. Не люблю забегать наперед. Люблю жить и смаковать жизнь здесь и сейчас", - делилась знаменитость.

Пара жила вместе, но свадебных планов не строила. А впоследствии стало известно, что Мила и ее избранник разошлись.