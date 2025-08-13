Александр Усик очаровал танцами с младшей дочерью: трогательное видео
Украинский боксер Александр Усик растрогал сеть новым домашним видео, на котором проводит время с младшей дочерью Марией.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующий ролик опубликовала жена спортсмена Екатерина в Instagram.
Усик устроил зажигательные танцы с дочкой
Не секрет, что боксер любит танцевать, что он часто делает даже между изнурительными тренировками. В домашней атмосфере он также не упускает возможности порадовать родных танцевальными движениями.
Так, жена Александра порадовала поклонников теплым семейным видео, на котором он танцует с младшей дочкой под хит Иво Бобула "Розмова з тобою".
На кадрах Усик танцует рядом с девочкой, пытаясь ее развеселить и поддержать веселую атмосферу.
Родина Усиків pic.twitter.com/vkIoYQDS6e— Suzy (@Suzi57963741) August 13, 2025
В ролике боксер предстал в розовом спортивном костюме с шортами бренда Stone Issland, тапочках и желтых носках. А его дочь подтанцовывала в нежном летнем костюме с анималистическим принтом.
Екатерина Усик также порадовали милыми кадрами в объятиях с дочерью и с мужем. На одном из таких можно разглядеть, как боксер целует любимую.
Екатерина Усик с дочкой и мужем (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Как сейчас живет боксер
После победы над британцем Дюбуа Усик вместе с женой и детьми отдыхал в Испании.
Именно там вместе с родителями Екатерины живут сыновья боксера Кирилл и Михаил, которые делают первые серьезные шаги в дзюдо.
В Украине, кроме младшей, проживает и старшая дочь спортсмена Елизавета. Ранее мы рассказывали, какой особый талисман девушка подарила отцу.
В последнее время Екатерина и Александр все чаще делится семейными кадрами.
Напомним, пара вместе со школьных лет. Они поженились в 2009 году и с тех пор стали родителями четверых детей.
Вас также может заинтересовать:
- Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись или нет
- Где и как София Ротару отметила день рождения Софии Ротару
- Геращенко очаровала новыми фото с 2-месячной дочкой.