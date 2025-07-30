Елена Мандзюк "наехала" на "Укрзализныцю" за минуту молчания

Из-за чего Мандзюк "наехала" на "Укрзализныцю"

По словам Мандзюк, в вагоне поезда 30 июля, в котором она направлялась из Хмельницкого в Киев, не была объявлена минута молчания в 9:00 утра - ежедневный символический жест в память всех, кто погиб в результате войны, которую развязала Россия.

"Это очень беспокоит меня, ведь общенациональная минута молчания дает возможность почтить память погибших военных и гражданских от России", - написала она в своем обращении.

Елена Мандзюк раскритиковала "Укрзалізницю" (скриншот)

Пока что "Укрзализныця" публично не отреагировала на замечания блогерши.

Минута молчания в Украине: как чтят погибших

После начала полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел ежедневное почтение памяти погибших.

С тех пор минута молчания стала важной частью повседневной жизни украинцев.

Каждое утро в 9:00 в городах страны через громкоговорители звучит напоминание сделать паузу, склонить голову и почтить память военных и гражданских, погибших в результате российской агрессии.

В этот момент пешеходы останавливаются на улицах, водители выходят из автомобилей, а рабочие процессы временно останавливаются.

В зимний период 2024 года в Киеве начали транслировать оповещения о минуте молчания на главных локациях столицы - в частности, на Крещатике, Майдане Независимости и отдельных станциях метрополитена.

А с 19 февраля 2025 года к чествованию присоединился и общественный транспорт.

Ежедневно в 9:00 утра в автобусах, троллейбусах и трамваях в столице звучит объявление о начале минуты молчания.

Также соответствующее напоминание получают пользователи городского приложения "Киев Цифровой".

Кроме того, учреждениям, организациям и заведениям всех форм собственности рекомендовано приостанавливать работу на это время.

Исключения возможны только в случаях непрерывного режима работы или необходимости выполнения неотложных задач.