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Ольга Горбачева впервые за долгое время показала дочек-красавиц от Никитина

Ольга Горбачева (фото: instagram.com/gorbachovaolga)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая певица и блогерша Ольга Горбачева впервые за долгое время показалась с дочерьми от продюсера Юрия Никитина, - 19-летней Полиной и 11-летней Серафимой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Ольга Горбачева показала дочерей

Вместе с девочками исполнительница организовала фотосессию на природе.

На фотографиях, сделанных среди сочной зелени, мама и дочери предстали в легких платьях: Ольга и Полина - в длинных нарядах нежных пастельных цветов, а Серафима - в коротком наряде.

"Те, кто идут впереди, будут помнить тех, кто шли позади...", - подписала фото звезда.

Ольга Горбачева с детьми (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Реакция юзеров

В комментариях восхищаются естественной красотой Ольги и ее дочерей, отмечая их сходство.

  • Така автентична краса
  • Бог вас любить - таких два шикарні компліменти подарував
  • Які ж ви прекрасні …так любо подивитися, якісь однакові
  • Маєте гарний вигляд. Наче сестрички
  • Які ж ви прекрасні … так любо подивитися

Ольга Горбачева с детьми (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Напомним, 29-го июня продюсер Юрий Никитин и Ольга Горбачева отметили девятую годовщину своей второй свадьбы.

Пара поженилась в 2007 году, однако уже через два года их брак распался.

Впрочем, в 2011-м Горбачева и Никитин сошлись снова, а в 2016 году официально поженились во второй раз - церемония росписи состоялась в Киеве, а праздновали свадьбу в замке "Радомышль" на Житомирщине.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

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