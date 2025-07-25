Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала доньок-красунь від Нікітіна

Колишня співачка та блогерка Ольга Горбачова вперше за довгий час показалася з доньками від продюсера Юрія Нікітіна, - 19-річною Поліною та 11-річною Серафiмою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
Разом з дівчатками виконавиця організувала фотосесію на природі.
На світлинах, зроблених серед соковитої зелені, мама та доньки постали в легких сукнях: Ольга й Поліна - у довгих нарядах ніжних пастельних кольорів, а Серафіма - у короткому вбранні.
"Ті, хто йдуть попереду, пам’ятатимуть тих, хто йшли позаду…", - підписала фото зірка.
У коментарях захоплюються природною красою Ольги та її доньок, відзначаючи їхню схожість.
Нагадаємо, 29-го червня продюсер Юрій Нікітін та Ольга Горбачова відзначили дев'яту річницю свого другого весілля.
Пара побралася у 2007 році, однак вже за два роки їхній шлюб розпався.
Утім, у 2011-му Горбачова та Нікітін зійшлися знову, а у 2016 році офіційно одружилися вдруге - церемонія розпису відбулася в Києві, а святкували весілля у замку "Радомишль" на Житомирщині.
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