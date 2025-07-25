Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный день

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан трогательно поздравила своего жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле, с днем рождения и показала новое фото.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсменки.
Сегодня, 25 июля, возлюбленному Харлан исполнилось 38 лет.
"С днем рождения, моя любовь! Спасибо, что делаешь меня самой счастливой женщиной. Мне так повезло! Люблю тебя бесконечно!" - написала она в посте.
Также она опубликовала новые фото с женихом на фоне моря. Пара выглядит очень гармонично и просто светится от счастья.
Ольга Харлан - олимпийская чемпионка и многократная победительница мировых и европейских первенств. Ее жених Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик, который получил четыре олимпийские медали, неоднократно становился призером чемпионатов мира и трижды - чемпионом Европы.
Спортсмены знакомы уже более 15 лет. Их первая встреча состоялась во Франции, когда Ольге было 15, а Луиджи - 18 лет. Тогда итальянец сразу заметил украинскую спортсменку и даже тайком сфотографировал ее на память.
Впоследствии они снова встретились на соревнованиях, однако на тот момент Харлан уже была в браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, призером мировых и европейских турниров. Ее общение с Луиджи оставалось дружеским.
После развода с Бойко Ольга начала отношения с Самеле - это произошло в 2019-м.
А уже в сентябре 2024 года Луиджи сделал любимой предложение руки и сердца, на которое она ответила "да". Пара готовится к свадьбе, которая состоится в ближайшее время.
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