Ольга Харлан емоційно звернулася до свого нареченого-італійця у важливий день

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан зворушливо привітала свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле, з днем народження і показала нове фото.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсменки.
Сьогодні, 25 липня, коханому Харлан виповнилося 38 років.
"З днем народження, моє кохання! Дякую, що робиш мене найщасливішою жінкою. Мені так пощастило! Люблю тебе нескінченно!" - написала вона в пості.
Також вона опублікувала нові фото з нареченим на фоні моря. Пара виглядає дуже гармонійно і просто світиться від щастя.
Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка і багаторазова переможниця світових та європейських першостей. Її наречений Луїджі Самеле - італійський фехтувальник, який здобув чотири олімпійські медалі, неодноразово ставав призером чемпіонатів світу та тричі - чемпіоном Європи.
Спортсмени знайомі вже понад 15 років. Їхня перша зустріч відбулася у Франції, коли Ользі було 15, а Луїджі - 18 років. Тоді італієць одразу помітив українську спортсменку і навіть потайки сфотографував її на пам'ять.
Згодом вони знову зустрілися на змаганнях, однак на той момент Харлан уже була одружена з українським фехтувальником Дмитром Бойком, призером світових та європейських турнірів. Її спілкування з Луїджі залишалося дружнім.
Після розлучення з Бойком Ольга почала стосунки з Самеле - це сталося 2019-го.
А вже у вересні 2024 року Луїджі зробив коханій пропозицію руки та серця, на яку вона відповіла "так". Пара готується до весілля, яке відбудеться найближчим часом.
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