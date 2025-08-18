ua en ru
Звезда "Кріпосної" трогательно поздравила сына с 6-летием и показала архивные фото

Понедельник 18 августа 2025 19:55
UA EN RU
Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Звезда популярного сериала "Кріпосна", актриса Анна Сагайдачная показала, как отпраздновала день рождения сына Тимура.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Сагайдачная показала новые фото сына

"Знаете, но есть жизнь, которая важнее собственной. Мой сын, я всегда рядом. Люблю так сильно! 18.08.2025 Тимур 6 лет", - написала она в посте.

Праздник был организован в стилистике популярной игры Minecraft - с аниматорами, играми и пиньятой.

Звезда "Кріпосної" показала фото день рождения сына (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одной из фото Сагайдачная и ее сын счастливо позируют с ярким тортом "Покемон" с изображением любимого героя Пикачу. Такой тематический праздник свидетельствует о том, что мальчик увлекается миром мультфильмов и видеоигр.

Анна обнимает сына, лучезарно улыбаясь. Ее образ, состоящий из оливковой рубашки, дополненной стильными солнцезащитными очками и золотой цепочкой, выглядит непринужденно и по-домашнему уютно.

Звезда &quot;Кріпосної&quot; трогательно поздравила сына с 6-летием и показала архивные фотоСагайдачная с сыном сейчас (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Анна Сагайдачная показала архивные фото

Кроме того, актриса поделилась редкими фото, на котором она изображена с маленьким сыном.

Анна Сагайдачная показала редкие фото с сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одном из них она нежно обнимает младенца, глядя в камеру с теплой улыбкой.

"Ведь как можно поверить, что 6 лет пролетели?" - риторически спросила она в Stories.

Сравнивая это фото с сегодняшним, где он уже держит большой торт, можно увидеть, как быстро прошло время.

Актриса демонстрирует, что, несмотря на успешную карьеру, она остается заботливой и любящей мамой.

Звезда &quot;Кріпосної&quot; трогательно поздравила сына с 6-летием и показала архивные фотоСагайдачная с сыном - архивное фото (скриншот)

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы тут же принялись комментировать теплые семейные фото:

  • "Поздравляю, дорогая! Ты привела на свет невероятного мальчика! Пусть растет здоровым и счастливым! Обнимаю вас крепко!"
  • "С днем рождения"
  • "Класс, поздравляю".

Напомним, у Сагайдачной двое детей: 6-летний сын Тимур от брака с Евгением Третьяком, а также дочь Мира от нового возлюбленного, имя и лицо которого актриса до сих пор скрывает.

Звезда &quot;Кріпосної&quot; трогательно поздравила сына с 6-летием и показала архивные фотоСагайдачная с сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

