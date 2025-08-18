Звезда "Кріпосної" трогательно поздравила сына с 6-летием и показала архивные фото
Звезда популярного сериала "Кріпосна", актриса Анна Сагайдачная показала, как отпраздновала день рождения сына Тимура.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Сагайдачная показала новые фото сына
"Знаете, но есть жизнь, которая важнее собственной. Мой сын, я всегда рядом. Люблю так сильно! 18.08.2025 Тимур 6 лет", - написала она в посте.
Праздник был организован в стилистике популярной игры Minecraft - с аниматорами, играми и пиньятой.
На одной из фото Сагайдачная и ее сын счастливо позируют с ярким тортом "Покемон" с изображением любимого героя Пикачу. Такой тематический праздник свидетельствует о том, что мальчик увлекается миром мультфильмов и видеоигр.
Анна обнимает сына, лучезарно улыбаясь. Ее образ, состоящий из оливковой рубашки, дополненной стильными солнцезащитными очками и золотой цепочкой, выглядит непринужденно и по-домашнему уютно.
Сагайдачная с сыном сейчас (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Анна Сагайдачная показала архивные фото
Кроме того, актриса поделилась редкими фото, на котором она изображена с маленьким сыном.
На одном из них она нежно обнимает младенца, глядя в камеру с теплой улыбкой.
"Ведь как можно поверить, что 6 лет пролетели?" - риторически спросила она в Stories.
Сравнивая это фото с сегодняшним, где он уже держит большой торт, можно увидеть, как быстро прошло время.
Актриса демонстрирует, что, несмотря на успешную карьеру, она остается заботливой и любящей мамой.
Сагайдачная с сыном - архивное фото (скриншот)
Как отреагировали в сети
Фолловеры актрисы тут же принялись комментировать теплые семейные фото:
- "Поздравляю, дорогая! Ты привела на свет невероятного мальчика! Пусть растет здоровым и счастливым! Обнимаю вас крепко!"
- "С днем рождения"
- "Класс, поздравляю".
Напомним, у Сагайдачной двое детей: 6-летний сын Тимур от брака с Евгением Третьяком, а также дочь Мира от нового возлюбленного, имя и лицо которого актриса до сих пор скрывает.
Сагайдачная с сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
