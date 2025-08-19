Осадчая и Горбунов умилили архивными фото с младшим сыном

Катя Осадчая показала редкие фото сына

Телеведущая поделилась трогательными воспоминаниями об этом дне.

"Четыре года назад ты так неожиданно появился на свет, что три дня родители не могли определиться с именем, и друзья с родственниками просто поздравляли нас с рождением Юрьевича", - вспомнила она.

Осадчая показала редкие фото сына (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ты решил родиться именно тогда, когда весь город стоял в пробках из-за парада к 30-летию независимости, а мама в легком тумане села за руль и повезла себя в роддом", - отметила Осадчая.

Также она вспомнила момент, когда Даниил начал говорить.

"Ты так быстро начал говорить, что я даже не заметила этого момента - только однажды услышала: "Мама, какое красивое платье", - поделилась она.

К публикации она добавила несколько архивных фото с младшим сыном. Отметим, что супруги долгое время не показывали в сети лицо Даниила и публиковали такие фото, на которых он был снят со спины.

Осадчая с сыном Даниилом (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов показал фото с сыном

Ее супруг, телеведущий и актер Юрий Горбунов также поделился в сети трогательным поздравлением

"С днем рождения, наш Даниил! Наше маленькое солнышко! Наша любовь! Тебе сегодня 4 года! Какой ты уже взрослый! Будь здоров, счастлив и живи в богатой, счастливой, мирной Украине! Любим тебя безгранично!" - отметил он.

В публикации он показал милые фото с сыновьями и Катей Осадчей.

Горбунов с сыновьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, у Кати Осадчей трое сыновей. Старшего Илью она родила в браке с депутатом Олегом Полищуком, который длился с 2001 по 2004 год.

Сейчас ему 22 года и он живет в США.

О романе с Юрием Горбуновым стало известно в 2016 году. А в 2017-м пара поженилась, затем родился совместный сын Иван. В 2021 родился Даниил.