На показе фильма "Антарктида" Антон Птушкин сделал заявление о своем прошлом (видео)

Среда 17 сентября 2025 17:59
UA EN RU
Антон Птушкин (фото: instagram.com/ptuxerman)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Антон Птушкин продолжает презентовать свой документальный фильм "Антарктида", который бьет рекорды по просмотрам. Во время презентации в одном из кинотеатров он общался со зрителями и впервые за долгое время прокомментировал свое прошлое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в Instagram Рамины, которая побывала на премьере.

Что сказал Антон Птушкин о своем прошлом

Один из зрителей в зале спросил, почему в фильме он не произносит фразу "Привет, касатики", которой когда-то часто обращался к своим поклонникам. Антон объяснил, что она осталась в прошлом, как и многое другое.

"Эта фраза осталась в прошлом, как и многое другое. Этой части меня, наверное, уже нет. Но это нормальная история", - отметил он.

Очевидно, этим он намекнул на свое желание двигаться дальше и оставить позади эпоху работы на российскую аудиторию.

Что известно о фильме "Антарктида"

Документальный фильм вышел в прокат 4 сентября 2025 года и уже собрал рекордные 205 617 зрителей в кинотеатрах за две недели.

Лента показывает жизнь и работу участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".

Антон лично снимал все этапы путешествия: от рейса на украинском ледоколе "Ноосфера" до быта полярников и их ежедневной жизни на станции.

В фильме зрители могут увидеть невероятные пейзажи континента, пингвинов и познать важность климатических наблюдений.

По предварительным подсчетам, бокс-офис ленты может составить около 30 миллионов гривен.


Кто такой Антон Птушкин

YouTube-блогер и путешественник родился 22 мая 1984 года в Луганске. В 2012-м перебрался в столицу, где начал работать на радио.

Широкую известность получил как ведущий программы "Орел и решка", в которой сотрудничал с россиянкой Анастасией Ивлеевой.

После 2018 года сосредоточился на собственном YouTube-канале о путешествиях, поражая публику роликами о путешествиях. Свои блоги ранее вел на русском языке.

В 2020-м получил звание заслуженный журналист Украины, однако признался, что не считает награду для себя уместной.

Антон о политике не говорил, но после вторжения России в 2022 году выразил четкую позицию. Он осудил действия Кремля и призвал россиян протестовать. За это ему запретили въезд в РФ.

С тех пор активно помогает стране, освещая влияние российской агрессии на жизнь людей. В частности в прошлом году выпустил ленту "Ми, наші улюбленці та війна" об отношениях людей и их животных.

