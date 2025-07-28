"Півонії" Тринчер прорвались в топы: как артистка презентовала песню и клип среди сотен цветов

Как прошла презентация клипа и песни "Півонії"

Романтическая премьера артистки собрала друзей, звездных гостей и немало внимания, ведь трек стремительно покоряет музыкальные чарты - уже в день релиза он оказался в топах Apple Music, Spotify и YouTube.

Образ певицы, музыка, мягкое освещение и аромат цветов - все в локации создавало довольно камерную, но эмоционально насыщенную атмосферу.

Сама Анна призналась, что очень хотела, чтобы "Пионы" вдохновляли женщин почувствовать себя сильными, желанными, и просто "той самой".

Как прошла презентация "Півоній" Анны Тринчер (фото предоставлены пресс-службой артистки)

На ивенте присутствовали Павел Зибров, Владимир Ярославский, Мишель Андраде, POSITIFF, Наталка Денисенко, KHAYAT, Екатерина Павлик, Олег Машуковский, Яна Дога, Арам Арзуманян и многие другие. Вел событие Игорь Шклярук.

Как прошла презентация "Півоній" Анны Тринчер (фото предоставлены пресс-службой артистки)

Кроме главной премьеры, Анна исполнила еще несколько треков - среди них "Зірочка палай" и "Треш".

Режиссер клипа Герман Ненов поделился историей съемок: работу над видео не остановили даже обстрелы. В кадрах - символы, телесность и много откровенности.

"Пионы" уже получают активный фидбек слушателей. По задумке, это должна была быть просто жаркая композиция о физическом влечении, но в процессе работа превратилась в нечто более глубокое - историю о женской чувственности, принятии себя и силе эмоций.

Завершила вечер диджейка Лиана Малиновская, добавив танцевального драйва и ритма.