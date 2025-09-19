ua en ru
"Начало прилетать": Чемеров вспомнил "месть" Кароль после скандала с концертами на фронте

Пятница 19 сентября 2025 19:19
Саша Чемеров и Тина Кароль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Музыкант Саша Чемеров рассказал, чем закончилась история с Тиной Кароль, которая, с его слов, не хотела ехать на фронт с концертами для военных. Оказалось, что скандал имел продолжение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Чемеров рассказал в новом выпуске шоу "Пряма Червона".

Как Кароль "отомстила" музыкантам

Так, Чемерову напомнили, что в 2023 году шоу-бизнес обсуждал его слова о том, что Кароль "боится ехать на фронт" с концертами для военных. Аналогичным мнением делился и Коля Серга.

"Я не могу сказать, что именно так я сказал. С Тиной Кароль, да, была история, что мы хотели как-то привлечь и не получалось ее привлечь. Она обещала какие-то вещи, которые потом не дала. Вот и об этом я когда-то сказал в интервью, и потом начало прилетать от нее, какие-то приколы за это", - рассказал артист.

&quot;Начало прилетать&quot;: Чемеров вспомнил &quot;месть&quot; Кароль после скандала с концертами на фронтеЧемеров рассказал о скандале с Кароль (скриншот)

Более того, Чемеров намекнул, что "прилетало" не только ему. Кароль якобы "отомстила" и основателю "Культурного Десанта".

"Я знаю, что она тоже запускала "ипсуху"... Ой... На организацию, на Николая, да, какие-то были приколы", - сказал музыкант.

Что Чемеров и Серга говорили о Кароль

Напомним, в 2023 году Серга заявил, что Кароль боялась приехать на фронт.

"Тина Кароль, например. Она за день постоянно отказывалась. Ну, ей страшно было. Я понимаю, что она находит какие-то причины, но базово понимаю, что это страх", - говорил артист.

Эту информацию позже подтвердил Чемеров. Он сказал, что певица несколько раз отказывалась от поездки.

"Я знаю об этой ситуации и это был не один раз, а три или четыре раза. Кроме этого, там еще было обещано что-то, машина какая-то. Которая не приехала, насколько я знаю и понимаю. Тина просто боится в принципе, как как я думаю себе. А ее причину - это видимо у нее надо спросить", - сказал музыкант.

