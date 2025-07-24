Умер Халк Хоган - легендарный актер и рестлер

Что известно о смерти Халка Хогана

Утром в четверг медики приехали на вызов к дому актера в городе Клируотер штата Флорида.

Как сообщается, причиной вызова был сердечный приступ. На месте было много полицейских машин и карет скорой помощи. Знаменитость забрали на носилках и увезли.

В июне появлялась информация, что спортсмен находится на грани жизни и смерти из-за осложнений после операции на шее, которую он перенес в мае.

А несколько недель назад его жена Скай опровергла слухи о ком, заявив, что его сердце "сильно", и он восстанавливается после операции.

Что известно о Халке Хогане

Настоящее имя актера - Терри Джин Боллеа. Родился 11 августа 1953 года в городе Огаста, штат Джорджия.

Прославился на весь мир работами в кино и достижениями в мире профессионального реслинга.

Слава в спорте принесла ему возможность проявить себя в киноиндустрии. Среди известных ролей Халка - "Санта здоровань", "Спасатели Малибу", "Мистер няня" и другие.

В 1996 году он создал себе образ "плохого парня" и стал известен как Hollywood Hulk Hogan.

Хоган был включен в Зал славы WWE в 2005 году. Однако в 2015-м его исключили из-за расистских высказываний. Во второй раз он был включен в Зал славы в 2020 году как член NWO.

Халк Хоган имел три брака и осталось двое детей от первой жены - дочь Брук и сын Ник. У последней жены рестлера также есть трое детей от предыдущих отношений.