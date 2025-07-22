Умер Оззи Осборн: что известно о смерти звезды хэви-метала

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет - через несколько недель после того, как в последний раз воссоединился с группой Black Sabbath в прощальном туре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Что известно о смерти Оззи Осборна

О смерти звезды хэви-метала сообщила семья музыканта. Они отметили, что он ушел из жизни "окруженный любовью".

"С большой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер этим утром. Он был со своей семьей и окружен любовью, - поделились члены семьи.

Как известно, в последние годы жизни он имел серьезные проблемы со здоровьем, в частности болел Паркинсоном и страдал из-за последствий падения в 2019 году.

Из-за ухудшения состояния здоровья ему пришлось отменить многочисленные туры, однако он все же выступил в прощальном шоу в Бирмингеме - родном городе, где начиналась его карьера.

"Вы даже не представляете, как я себя чувствую - благодарю вас от всего сердца", - сказал Осборн толпе со сцены во время последнего выступления.

Биография Оззи Осборна

Настоящее имя музыканта - Джон Майкл Осборн. Он родился в Бирмингеме, Великобритания.

Именно ему приписывают основание и популяризацию такого музыкального жанра, как хэви-метал.

Музыкант происходит из бедной рабочей семьи, был четвертым из шести детей.

С детства увлекался музыкой - мать играла на пианино и учила детей. Однако отец злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию.

Это наложило отпечаток на характер парня. Он часто попадал в драки и имел проблемы с учебой.

Прозвище "Ozzy" закрепилось за ним еще в школе из-за любви к книге "Волшебник страны Оз".

Осборн стал звездой вместе с группой Black Sabbath, а впоследствии достиг огромного успеха в сольной карьере.

Он был известен такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как в составе группы, так и как сольная звезда.

У него пятеро детей: дочь Джессика и сын Луис от первого брака с Телмой Райли, а также дочки Эйми, Келли и сын Джек от брака с последней женой Шэрон.