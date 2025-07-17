Умер известный режиссер Юрий Кара: родом из Украины, но прославлял Путина

Причина смерти Кары и его биография

Так, о смерти режиссера первой сказала российская киножурналистка Наталья Боброва. СМИ страны-агрессора уже сообщили, что у Кары был инфаркт.

Весной у него был первый сердечный приступ, после которого он жаловался на плохое состояние. И второй Кара уже не пережил.

Режиссер жил в Крыму. А родился он в Донецкой области. Кара окончил физико-математическую школу в Донецке, после чего поехал учиться в московский институт стали и сплавов. А после этого получил образование во ВГИКе, его дипломной работой стал фильм-драма "Завтра была война".

После этого режиссер остался работать в РФ. Под его режиссурой вышли такие российские фильмы: "Мастер и Маргарита", "Воры в законе", "Королев". А еще он работал над созданием нескольких выпусков "Ералаша".

Что Кара говорил о войне

Еще в 2014 году режиссер поддержал российскую агрессию. Он подписывал письмо "в поддержку" Путина. Так же Кара сделал и в феврале 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну.

Он мечтал, что после окончания войны поедет в Донецк, где был в последний раз еще в 2014 году. А всех артистов, которые осудили российскую агрессию и выехали за границу, Кара публично критиковал.

"Поэтому часто их даже не жалко. Они и так жировали, а теперь им еще и на всех плевать. Конечно, если им захочется вернуться, пусть возвращаются, но я бы не уделял им такое внимание, как раньше", - говорил он о российских артистах, которые уехали на фоне полномасштабной войны.

В мае 2022 года фанат Путина получил запрет на въезд в Латвию. А Минкульт Украины внес его в "черный список" как лицо, действия которого создают угрозу нацбезопасности.