Как Imagine Dragons поддерживают Украину на мировых сценах: сила музыки и помощи

Несмотря на многочисленные ограничения и запреты со стороны некоторых организаторов, американская группа Imagine Dragons продолжает открыто поддерживать Украину на международных сценах. Их позиция не просто слова - это смелый жест солидарности в сложное для страны время.

РБК-Украина предлагает рассмотреть, как именно Imagine Dragons выражают свою поддержку и почему это так важно для украинцев и всего мира.

Почему Imagine Dragons поддерживают Украину

Группа считает, что музыка объединяет людей, а символы вдохновляют на борьбу. Они уверены: победа Украины - впереди.

Imagine Dragons являются официальными амбассадорами платформы UNITED24 и последовательно поддерживают нашу страну с начала полномасштабной войны.

На своих концертах по всему миру они неоднократно вывешивают сине-желтый флаг и помогают собирать средства на гуманитарные и медицинские нужды Украины.

Только в 2022 году группа помогла собрать более 6 миллионов долларов на закупку реанимобилей для украинских врачей.

В 2023 году Imagine Dragons презентовали клип на песню "Crushed", в котором рассказали историю 14-летнего мальчика Саши, пережившего пять месяцев оккупации.

В видео показано разрушение его дома и трагедию соседей, погибших от обстрелов.

Во время мирового тура LOOM, который продолжается сейчас, солист группы Дэн Рейнольдс регулярно демонстрирует свою поддержку Украине, поднимая на сцене сине-желтый флаг, особенно во время исполнения песни "Believer".

Украинские фанаты часто передают знамя на сцену, что придает концерту еще большего эмоционального значения.

Такие моменты были замечены на выступлениях в Милане, Цюрихе, Таллинне.

Особенно отличился концерт в Будапеште, где во время финальной песни в воздухе разлетелось сине-желтое конфетти, что создало невероятную атмосферу поддержки Украины.

Одним из самых трогательных жестов стало поднятие лидером группы флага Одесской бригады, который он повесил на микрофонной стойке, поцеловал и вернул его зрителям.

В бригаде назвали этот момент мощным символом борьбы и победы.

"Во время концерта Imagine Dragons солист группы Дэн Рейнольдс поднял флаг нашей бригады - символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца. Показал знак победы, поцеловал флаг и вернул его. Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене - как напоминание всему миру, что Украина борется", - отметили в бригаде.