Популярный актер о сотрудничестве с Байрак: "Она никогда не скрывала свою позицию"

Актер подчеркнул, что позиция Байрак для него не стала неожиданностью.

"Я знал, что она такая - Оксана этого не скрывала. Я только начинал на съемках говорить о Майдане, она сразу: "Все, закончили! На моей площадке не надо", - вспомнил Оскин.

Ее нежелание слышать о событиях в Украине он объяснил личной позицией, а не составом съемочной группы.

"Это было не из-за того, что среди съемочной группы было много русских, а потому, что она лично не хотела это слышать", - пояснил артист.

Для Дмитрия эта тема была болезненной.

Дмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

"Мне было больно, я везде об этом говорил. А она: "Дима, я этого слушать не хочу!", - поделился актер.

После начала полномасштабного вторжения Оскин и Байрак прекратили любое общение.

Последний раз они виделись еще в 2019 году. Несмотря на ее профессиональные навыки, актер признал, что личная украинофобская позиция режиссера все затмевала.

"Она не только снимала, но и сама писала сценарии, продумывая каждую деталь. Все было расписано до мелочей. Она профессионал, но в то же время украинофоб - это очень расстраивало", - подчеркнул он.

Где сейчас Оксана Байрак и что говорила о войне

Байрак родилась в Симферополе, но после оккупации Крыма жила то в Украине, то в России.

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения, режиссер находилась в Одессе, куда приехала праздновать свой день рождения.

Там она оставалась некоторое время, однако уже в 2023 году снова появилась в России.

Оксана Байрак (фото: (instagram.com/ksanabayrak)

Именно там она начала работать на пропагандистский телеканал "Россия-1", снимая сериал под вымышленным именем Фрося Касьян.

Свою антиукраинскую позицию Байрак не скрывает. Она публично обвиняла Украину в войне против России, называя россиян и украинцев "братскими народами".

Кроме этого, режиссер демонстрировала поддержку одиозным персонам: куме Путина Оксане Марченко и скандальной телеведущей Снежане Егоровой, которая известна высказыванием, что "Путин - спаситель".