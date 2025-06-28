Приходько решила вернуться к русскоязычным песням: "Мне омбудсмен разрешил"

Как певица высказалась о языковом скандале

Так, Приходько показала скриншот новости о том, что Сердючку не будут "наказывать" за концерты с песнями на русском. И на фоне этого артистка решила, что тоже хочет вспомнить прошлое.

"Ну что, дорогие друзья, возвращаю весь русскоязычный репертуар", - написала Анастасия и вспомнила название своей песни "Безответно", которую исполняла с Валерием Меладзе.

Приходько заявила о возвращении своих русскоязычных песен (скриншот)

Более того, певица анонсирует, что планирует исполнить все свои старые песни. После этого Приходько решила объяснить, что ее заявление - не упрек в сторону Данилко.

"Он легенда. Я росла на его альбомах особенно "После тебя". Мне омбудсмен разрешил петь! Закрыли тему! P.s Более того, Виктор Цой не запрещен - шах и

мат!" - отметила Приходько.

Stories певицы (скриншот)