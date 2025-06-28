Приходько решила вернуться к русскоязычным песням: "Мне омбудсмен разрешил"

Певица Анастасия Приходько сделала провокационное заявление относительно своих старых песен на русском языке. Это произошло на фоне скандала вокруг Андрея Данилко, который спровоцировал споры исполнением треков на языке страны-агрессора.
Как сообщает РБК-Украина, неожиданным решением относительно русскоязычных песен Приходько поделилась в Stories своего Instagram.
Так, Приходько показала скриншот новости о том, что Сердючку не будут "наказывать" за концерты с песнями на русском. И на фоне этого артистка решила, что тоже хочет вспомнить прошлое.
"Ну что, дорогие друзья, возвращаю весь русскоязычный репертуар", - написала Анастасия и вспомнила название своей песни "Безответно", которую исполняла с Валерием Меладзе.
Более того, певица анонсирует, что планирует исполнить все свои старые песни. После этого Приходько решила объяснить, что ее заявление - не упрек в сторону Данилко.
"Он легенда. Я росла на его альбомах особенно "После тебя". Мне омбудсмен разрешил петь! Закрыли тему! P.s Более того, Виктор Цой не запрещен - шах и
мат!" - отметила Приходько.
Напомним, после скандала из-за того, что певец снова исполнил свои русскоязычные песни в Киеве, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал ситуацию. Он отметил, что нарушения не было.
По его словам, песня артиста является авторской, этот певец не запрещен и является гражданином Украины, а песня есть в официальном репертуаре. Поэтому ее можно исполнять.
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