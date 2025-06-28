Приходько вирішила повернутися до російськомовних пісень: "Мені омбудсман дозволив"

Співачка Анастасія Приходько зробила провокаційну заяву щодо своїх старих пісень російською мовою. Це сталося на тлі скандалу навколо Андрія Данилка, який спровокував суперечки виконанням треків мовою країни-агресорки.
Як повідомляє РБК-Україна, несподіваним рішенням щодо російськомовних пісень Приходько поділилася в Stories свого Instagram.
Так, Приходько показала скріншот новини про те, що Сердючки не будуть "карати" за концерти з піснями російською. І на тлі цього артистка вирішила, що теж хоче згадати минуле.
"Ну що, дорогі друзі, повертаю весь російськомовний репертуар", - написала Анастасія і згадала назву своєї пісні "Безответно", яку виконувала з Валерієм Меладзе.
Ба більше, співачка анонсує, що планує виконати всі свої старі пісні. Після цього Приходько вирішила пояснити, що її заява - не докір в бік Данилка.
"Він легенда. Я зростала на його альбомах особливо "После тебя". Мені омбудсмен дозволив співати! Закрили тему! P.s Ба більше, Віктор Цой не заборонений - шах і
мат!" - зазначила Приходько.
Нагадаємо, після скандалу через те, що співак знову виконав свої російськомовні пісні в Києві, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував ситуацію. Він зазначив, що порушення не було.
За його словами, пісня артиста є авторською, цей співак не заборонений і є громадянином України, а пісня є в офіційному репертуарі. Тому її можна виконувати.
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