Приходько вирішила повернутися до російськомовних пісень: "Мені омбудсман дозволив"

Як співачка висловилася про мовний скандал

Так, Приходько показала скріншот новини про те, що Сердючки не будуть "карати" за концерти з піснями російською. І на тлі цього артистка вирішила, що теж хоче згадати минуле.

"Ну що, дорогі друзі, повертаю весь російськомовний репертуар", - написала Анастасія і згадала назву своєї пісні "Безответно", яку виконувала з Валерієм Меладзе.

Приходько заявила про повернення своїх російськомовних пісень (скріншот)

Ба більше, співачка анонсує, що планує виконати всі свої старі пісні. Після цього Приходько вирішила пояснити, що її заява - не докір в бік Данилка.

"Він легенда. Я зростала на його альбомах особливо "После тебя". Мені омбудсмен дозволив співати! Закрили тему! P.s Ба більше, Віктор Цой не заборонений - шах і

мат!" - зазначила Приходько.

Stories співачки (скріншот)