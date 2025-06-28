UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Приходько вирішила повернутися до російськомовних пісень: "Мені омбудсман дозволив"

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Анастасія Приходько зробила провокаційну заяву щодо своїх старих пісень російською мовою. Це сталося на тлі скандалу навколо Андрія Данилка, який спровокував суперечки виконанням треків мовою країни-агресорки.

Як повідомляє РБК-Україна, несподіваним рішенням щодо російськомовних пісень Приходько поділилася в Stories свого Instagram.

Як співачка висловилася про мовний скандал

Так, Приходько показала скріншот новини про те, що Сердючки не будуть "карати" за концерти з піснями російською. І на тлі цього артистка вирішила, що теж хоче згадати минуле.

"Ну що, дорогі друзі, повертаю весь російськомовний репертуар", - написала Анастасія і згадала назву своєї пісні "Безответно", яку виконувала з Валерієм Меладзе.

Приходько заявила про повернення своїх російськомовних пісень (скріншот)

Ба більше, співачка анонсує, що планує виконати всі свої старі пісні. Після цього Приходько вирішила пояснити, що її заява - не докір в бік Данилка. 

"Він легенда. Я зростала на його альбомах особливо "После тебя". Мені омбудсмен дозволив співати! Закрили тему! P.s Ба більше, Віктор Цой не заборонений - шах і
мат!" - зазначила Приходько.

Stories співачки (скріншот)

 

Що сказав омбудсмен про Данилка

Нагадаємо, після скандалу через те, що співак знову виконав свої російськомовні пісні в Києві, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував ситуацію. Він зазначив, що порушення не було.

За його словами, пісня артиста є авторською, цей співак не заборонений і є громадянином України, а пісня є в офіційному репертуарі. Тому її можна виконувати.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Анастасія ПриходькоАндрій ДанилкоВєрка СердючкаНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу