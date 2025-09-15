Принц Гарри о встрече с отцом: "Основное внимание теперь должно быть на моем папе"

Визит в Англию и встреча с королем

41-летний герцог Сассекский недавно посетил Англию, где принял участие в благотворительных мероприятиях, выступил на церемонии WellChild Awards и встретился с отцом, которого не видел 19 месяцев.

Их встреча состоялась 10 сентября в резиденции Кларенс-Хаус и длилась около часа.

Гарри в последний раз видел 76-летнего Чарльза в феврале 2024 года, когда стало известно о болезни монарха.

Принц Гарри с Чарльзом III (фото: Getty Images)

"Основное внимание должно быть на моем папе"

Во время поездки в Украину Гарри отметил, что не хочет, чтобы их встреча с королем была одноразовой.

"Основное внимание должно быть сосредоточено на моем папе", - сказал он.

Принц также отметил, что хотел бы чаще бывать в Великобритании и когда-то привезти туда своих детей - 6-летнего Арчи и 4-летнюю Лилибет.

"Эта неделя точно приблизила это", - добавил герцог Сассекский.

Меган и советы по "правде"

Гарри также вспомнил жену, 44-летнюю Меган Маркл, которая, по его словам, всегда советует ему говорить правду.

"Она сказала: "Просто придерживайся правды". Это то, на что я всегда полагаюсь. Всегда", - рассказал он.

Разговор коснулся и мемуаров Гарри Spare (2023), где он откровенно описал свою жизнь в королевской семье.

Принц Гарри (фото: Getty Images)

"Книга? Это была серия исправлений к уже существующим историям... Я не верю, что выставил грязное белье на публику. Это было сложное сообщение, но я сделал это наилучшим образом. Моя совесть чиста", - заявил герцог.

Он подчеркнул, что его поступки - это не месть, а принципы.

"Это не упрямство, это принципы... Это не месть, это ответственность. Невозможно примирение, пока не найдешь правду", - сказал герцог Сассекский.

Возможно ли примирение?

По информации PEOPLE, отношения отца и сына долгое время были напряженными: Чарльз не отвечал на звонки Гарри, а сообщения оставались без ответа.

Впрочем, в июле состоялась знаковая встреча представителей короля и герцога, которую инсайдеры назвали "оливковой ветвью" на пути к примирению.

"Это был хороший первый шаг. Всегда лучше говорить", - поделился собеседник издания.

"Очень любил возвращаться"

После визита в Англию представитель Гарри отметил, что он с теплом воспринял возвращение домой.

"Ему очень понравилось возвращаться в Великобританию, видеться со старыми друзьями, коллегами и поддерживать дела, которые так много для него значат", - делятся в окружении принца.

Сейчас он живет в США вместе с женой Меган и их детьми.