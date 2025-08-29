"Проявление больной фантазии". Экс-подруга Камалии прокомментировала обвинения в предательстве

Что сказала Камалия о бывшей подруге

Артистка заявила в соцсетях, что за 20 лет дружбы они вместе пережили сложные и счастливые события, но подруга оказалась "змеей", которая ждала момента, чтобы "укусить".

"Эту боль невозможно описать. Измена от "своей" - это когда падает мир. Это когда понимаешь, что враг снаружи - ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой". Девушки, запомните: самый страшный зверь - это не чужая женщина, а "лучшая подруга".

В то же время Камалия не назвала имени этой подруги и не объяснила причины конфликта.

Что написала Камалия о подруге (скриншот)

Реакция Голинской на слова Камалии

Она отметила, что не считает общение с Камалией традиционной дружбой. Она знает ее семью более 10 лет. Их дети поддерживают отношения и поэтому они контактировали.

Последний раз, по словам Светланы, они виделись более года назад в Испании. Тогда у нее состоялся странный разговор с мужем артистки Захуром, который рассказал о фантазиях тещи - якобы Голинская хочет "отбить" у Камалии мужа.

Позже певица объяснила ей, что мама "не совсем здорова" и склонна выдумывать сплетни.

"Теперь начинаю задумываться, не проявились ли признаки этой "болезни" и у самой Камалии? А что могу еще подумать, прочитав ее сообщение?" - отметила Светлана.

Бизнесвумен также предположила, что у сообщения Камалии может быть несколько мотивов.

"По моему мнению, это может быть или проявление больной фантазии, или даже обычная женская зависть. Не исключено, что сообщение имело целью привлечь внимание и создать резонанс", - заявила бизнесвумен.

Мохаммед Захур та Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Запуталась в любовниках"

О заявлении артистки Светлана узнала от продюсера Елены Мозговой, которая тогда мгновенно раскритиковала публикацию в комментариях.

Она не знает точную причину такого поведения Камалии, но уверена, что та просто запуталась в своих отношениях.

"Не побоюсь даже сказать как есть: в любовниках. Я не знаю, к кому она меня приревновала. Но, опубликовав все это, нанесла ущерб не только моей репутации, но и опозорила свою семью", - сказала она.

За клевету Голинская может обратиться в суд. Материалов для этого, по ее словам, достаточно.

"Однако я решила не распространять эти видео, ведь уважаю Захура и его племянника Умера, с которыми у меня хорошие отношения", - заявила она.

Светлана даже проговорила с ними этот вопрос. Они пообещали не препятствовать в случае открытия дела.

"Они ответили, что как уважали меня, так будут уважать и в дальнейшем", - подчеркнула она.