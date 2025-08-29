"Проявление больной фантазии". Экс-подруга Камалии прокомментировала обвинения в предательстве

Несколько недель назад певица Камалия удивила заявлением о подруге-предательнице. Стало известно, о ком именно говорила артистка. Ею оказалась бизнесвумен Светлана Голинская - владелица нескольких компаний в сфере шоу-бизнеса.
Как сообщает РБК-Украина, Светлана впервые раскрыла подробности отношений с певицей и прокомментировала ее резкое заявление об измене в интервью OBOZ.UA.
Артистка заявила в соцсетях, что за 20 лет дружбы они вместе пережили сложные и счастливые события, но подруга оказалась "змеей", которая ждала момента, чтобы "укусить".
"Эту боль невозможно описать. Измена от "своей" - это когда падает мир. Это когда понимаешь, что враг снаружи - ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой". Девушки, запомните: самый страшный зверь - это не чужая женщина, а "лучшая подруга".
В то же время Камалия не назвала имени этой подруги и не объяснила причины конфликта.
Она отметила, что не считает общение с Камалией традиционной дружбой. Она знает ее семью более 10 лет. Их дети поддерживают отношения и поэтому они контактировали.
Последний раз, по словам Светланы, они виделись более года назад в Испании. Тогда у нее состоялся странный разговор с мужем артистки Захуром, который рассказал о фантазиях тещи - якобы Голинская хочет "отбить" у Камалии мужа.
Позже певица объяснила ей, что мама "не совсем здорова" и склонна выдумывать сплетни.
"Теперь начинаю задумываться, не проявились ли признаки этой "болезни" и у самой Камалии? А что могу еще подумать, прочитав ее сообщение?" - отметила Светлана.
Бизнесвумен также предположила, что у сообщения Камалии может быть несколько мотивов.
"По моему мнению, это может быть или проявление больной фантазии, или даже обычная женская зависть. Не исключено, что сообщение имело целью привлечь внимание и создать резонанс", - заявила бизнесвумен.
О заявлении артистки Светлана узнала от продюсера Елены Мозговой, которая тогда мгновенно раскритиковала публикацию в комментариях.
Она не знает точную причину такого поведения Камалии, но уверена, что та просто запуталась в своих отношениях.
"Не побоюсь даже сказать как есть: в любовниках. Я не знаю, к кому она меня приревновала. Но, опубликовав все это, нанесла ущерб не только моей репутации, но и опозорила свою семью", - сказала она.
За клевету Голинская может обратиться в суд. Материалов для этого, по ее словам, достаточно.
"Однако я решила не распространять эти видео, ведь уважаю Захура и его племянника Умера, с которыми у меня хорошие отношения", - заявила она.
Светлана даже проговорила с ними этот вопрос. Они пообещали не препятствовать в случае открытия дела.
"Они ответили, что как уважали меня, так будут уважать и в дальнейшем", - подчеркнула она.
