В РФ умер актер-одессит из "Глухаря" Максим Глотов: исчез с "радаров" после выступлений в Крыму

Что известно о смерти Максима Глотова

Актера нашли 1 августа в его квартире после того, как знакомые не могли выйти с ним на связь с 27 июля. Именно они обратились к правоохранителям.

Тело не имело признаков насильственной смерти, а окончательную причину установит экспертиза. Предполагается, что у Глотова мог оторваться тромб.

Когда-то известный актер в последнее время работал водителем. Он утратил востребованность в профессии и особо не снимался з 2023 года.

Примечательно, что еще в июне его видели на кинофестивале "Алые паруса" во временно оккупированном Крыму. Там он участвовал в съемках фильма с детьми. Знакомые отмечали, что тогда он был веселый и живой.

Что известно о Максиме Глотове

Он родился 29 января 1965 года в Одессе, а учился в Саратове.

Играл в театрах Одессы, Казани, Саратова и Москвы. За свою карьеру снялся в более 120 фильмах и сериалах, среди которых "Ширли-мырли", "Глухарь", "Пятницкий" и другие.

После 2014 года Глотов продолжил выступать в оккупированном Крыму, участвовать в пророссийских фестивалях и съемках.

Из-за этого попал в базу украинского сайта "Миротворец", где зафиксировали его незаконные выступления, в том числе на фестивалях в лагере "Артек".

Жизнь актера завершилась в полной изоляции. Последний раз его заметили в Крыму в июне этого года. После возвращения в Москву он исчез с радаров.

В Украине у него остались родные - родители и сын живут в Одессе. Также известно, что есть брат в Рязани.