Римма Зюбина показала себя в юности: как актриса выглядела в 20 лет

Римма Зюбила показала архивное фото

Актриса вспомнила, что тогда снималась в своем первом полнометражном фильме и только начинала театральную карьеру.

"Я иду по Крещатику. На мне светло-голубые джинсы, кроссовки белые с голубыми элементами, куртка с едва заметным светло-салатовым и насыщенно-зеленым цветом", - вспоминает Зюбина.

Образ дополняли платок с зелеными горошинами, большая сумка с репетиционной одеждой, сценическим текстом и кассетный плеер в бананке, взятой у знакомой.

Артистка снималась в фильме "О безумной любви, снайпере и космонавте" режиссера Дмитрия Томашпольского. Телевидение на тот момент еще не было частью ее жизни - свой путь на экране он начнет менее чем через год.

"Я не иду - я лечу от счастья и ощущения того, как щедро в мои 20 лет меня одаривает судьба", - пишет актриса.

Зюбина признается, что впервые за многие годы внимательно посмотрела на это фото и увидела в нем множество новых деталей. Среди них улыбка, которую в кадре имеет только она.

"Я свято верила: если ты улыбаешься жизни - жизнь улыбнется тебе. Я и не подозревала, что доживу до войны и буду жить с этой войной. Вот такого поворота полета над Крещатиком я не планировала", - добавила она.

Римма Зюбина (фото: instagram.com/rimma_ziubina)

Кто такая Римма Зюбина

Зюбина - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель. Лауреат многочисленных театральных премий, в том числе двукратный обладатель премии "Киевская пектораль", а также нескольких международных наград.

В 2016 году снялась в фильме "Гнездо горлицы".

Картина стала триумфатором премии "Золота дзига", где получила шесть статуэток, в том числе Римма Зюбина была удостоена звания "Лучшая актриса".