"России повезло с таким человеком". Грубич сделал заявление о Пугачевой

Новое интервью Аллы Пугачевой наделало шума в сети. Одни вдохновляются звездой эстрады, другие критикуют за ее поддержку. Высказать свое отношение к артистке решил и украинский журналист Константин Грубич.

Что сказал Грубич о Пугачевой

Ведущий впервые услышал голос Пугачевой в 1975 году на пластинке и сразу был поражен ее исполнением. Он подчеркнул, что певица действительно талантлива, а слухи о ее негативных поступках он отвергал сразу.

Позже Грубич имел возможность лично встретиться с Пугачевой, а их контакт даже помог журналисту познакомиться с будущей женой.

"С годами фанатизм трансформировался в спокойную любовь и уважение", - отметил он.

После российского полномасштабного вторжения его отвлекло от всего российского, поэтому слушать Пугачеву почти прекратил. Однако иногда рефлексировал относительно ее позиции.

"Слава Богу, что я когда-то не ошибся и моя Алла меня не предала!" - написал он.

Наблюдая за реакциями на ее новое интервью, он сначала хотел промолчать, но не смог.

"России повезло с таким человеком. Алле не повезло с родиной. Потому что она действительно урод, "страна рабов, страна гаспод"...", - заявил он.

"Покинув все нажитые богатства, самая известная россиянка века выбрала совесть и счастье своих детей. И ответила на украинском "Дякую!" на приветствие украинских беженцев на берегу Балтийского моря. Эта сцена - важнее тысячи слов", - считает он.

Грубич назвал Пугачеву редким человеком, который своим масштабом больше Трампа, Путина или любого из собратьев по эстрадному цеху.

Что сказала Пугачева в новом интервью

Российская певица впервые после выезда из РФ в начале широкомасштабного вторжения в Украину подробно объяснила причину своего решения вместе с детьми покинуть страну. Теперь они с Галкиным живут в Израиле.

После того как муж публично выступил против войны, Аллу пригласили на разговор к заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко.

Тот заверил, что будет все нормально. А уже через несколько дней Галкина прозвали "иноагентом". Досталось даже детям, которых начали травить в школе. В конце концов Пугачева уехала, что в то же время планировала делать из-за лечения.

"Промолчать мы не могли. И я бы не промолчала, мне лучше уехать. Я знала, чем это может завершиться. И Максим не промолчал. Есть такое понятие, как совесть. И совесть дороже славы и роскоши", - подчеркнула она в интервью Екатерине Гордеевой.

Также в этом разговоре она назвала Украину "братом" и выразила сожаление из-за российского вторжения.

"Все знают, что я против войны. И я считаю, что наша страна очень пострадала во вторую очередь, конечно. В первую Украина. Мне жаль". Некоторые люди не хотят жить в коммуналке. Это понятно. А когда хотят независимость иметь, то это "нет". Но ведь это брат твой", - заявила она.

"У меня тоже брат хотел независимости. Помогала ему во всем, это было невыносимо. Приходил, стрелял в потолок. Он был совсем больным человеком. Ничего, и детям его помогла. Так должны люди поступать", - добавила Пугачева.

Пугачева об Украине (скриншот)