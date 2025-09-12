ua en ru
"Росії пощастило з такою людиною". Грубич зробив заяву про Пугачову

П'ятниця 12 вересня 2025 20:33
"Росії пощастило з такою людиною". Грубич зробив заяву про Пугачову Алла Пугачова та Костянтин Грубич (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Нове інтерв'ю Алли Пугачової наробило галасу в мережі. Одні надихаються зіркою естради, інші критикують за її підтримку. Висловити своє ставлення до артистки вирішив і український журналіст Костянтин Грубич.

Як повідомляє РБК-Україна, своїми роздумами про російську співачку телеведучий поділився на Facebook.

Що сказав Грубич про Пугачову

Ведучий вперше почув голос Пугачової у 1975 році на платівці та одразу був вражений її виконанням. Він підкреслив, що співачка справді талановита, а чутки про її негативні вчинки він відкидав одразу.

Пізніше Грубич мав змогу особисто зустрітися з Пугачовою, а їхній контакт навіть допоміг журналісту познайомитися з майбутньою дружиною.

"З роками фанатизм трансформувався у спокійну любов і повагу", - зазначив він.

Після російського повномасштабного вторгнення його відвернуло від всього російського, тому слухали Пугачову майже припинив. Проте іноді рефлексував щодо її позиції.

"Слава Богу, що я колись не помилився і моя Алла мене не зрадила!" - написав він.

Спостерігаючи за реакціями на її нове інтерв'ю, він спочатку хотів промовчати, але не зміг.

"Росії пощастило з такою людиною. Аллі не пощастило з батьківщиною. Бо вона справді уродіна, "страна рабов, страна гаспод"…", - заявив він.

"Покинувши всі нажиті багатства, найвідоміша росіянка століття обрала совість і щастя своїх дітей. І відповіла українською "Дякую!" на вітання українських біженців на березі Балтійського моря. Ця сцена - важливіша тисячі слів", - вважає він.

Грубич назвав Пугачову рідкісною людиною, яка своїм масштабом більша за Трампа, Путіна чи будь-кого з побратимів по естрадному цеху.

Що сказала Пугачова в новому інтерв'ю

Російська співачка вперше після виїзду з РФ на початку широкомасштабного вторгнення в Україну детально пояснила причину свого рішення разом із дітьми залишити країну. Тепер вони з Галкіним живуть в Ізраїлі.

Після того як чоловік публічно виступив проти війни, Аллу запросили на розмову до заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнко.

Той запевнив, що буде все нормально. А вже за декілька днів Галкіна прозвали "іноагентом". Дісталося навіть дітям, яких почали цькувати у школі. Зрештою Пугачова виїхала, що водночас планувала робити через лікування.

"Промовчати ми не могли. І я б не промовчала, мені краще поїхати. Я знала, чим це може завершитися. І Максим не промовчав. Є таке поняття, як совість. І совість дорожча за славу та розкіш", - наголосила вона в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Також в цій розмові вона назвала Україну "братом" і висловила жаль через російське вторгнення.

"Всі знають, що я проти війни. І я вважаю, що наша країна дуже постраждала в другу чергу, звісно. В першу Україна. Мені шкода". Деякі люди не хочуть жити в комуналці. Це розуміється. А коли хочуть незалежність мати, то це "ні". Але ж це брат твій", - заявила вона.

"У мене теж брат хотів незалежності. Допомагала йому в усьому, це було нестерпно. Приходив, стріляв у стелю. Він був зовсім хворою людиною. Нічого, і дітям його допомогла. Так мають люди вчиняти", - додала Пугачова.

&quot;Росії пощастило з такою людиною&quot;. Грубич зробив заяву про ПугачовуПугачова про Україну (скриншот)

