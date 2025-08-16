Розовый намекнул на новый роман после скандального развода: фото вероятной девушки

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который недавно расстался с Ольгой Мерзликиной, намекнул на новые отношения. Юморист и ветеран уже второй раз показывает девушку, которая проводит с ним время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Виктора.
Так, комик разместил фото девушки, которая смотрит прямо в камеру и улыбается. На фотографию Розовый добавил эмодзи, которое символизирует влюбленность или восхищение.
А еще он "тегнул" загадочную незнакомку. И оказалось, что она тоже рассказывает о Розовом в своих Stories. В описании аккаунта девушки указано ее имя - Яна-Катерина. А на новых фото она показала, что оставила Виктору цветы.
Ни Розовый, ни девушка пока не говорят об отношениях. Возможно, они решили не подтверждать отношения или же просто общаются как друзья.
Напомним, в 2024 году Виктор женился на Ольге Мерзликиной. Через несколько недель после этого Розовый получил серьезное ранение на фронте. Он находился в коме, перенес операции.
Через год после осколочного ранения головы ветеран встал с кресла колесного и сделал свои первые шаги.
А в мае этого года стало известно, что Розовый и Мерзликина разводятся. Его избранница публично заявила, что уходит от него из-за измен.
"Этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы старались быть рядом, быть поддержкой", - писала Ольга.
А Розовый отметил, что не планирует "лить грязь" и говорить о разводе. При этом он заверил, что именно в браке он не изменял.
