Розовый намекнул на новый роман после скандального развода: фото вероятной девушки

Розовый закрутил новый роман?

Так, комик разместил фото девушки, которая смотрит прямо в камеру и улыбается. На фотографию Розовый добавил эмодзи, которое символизирует влюбленность или восхищение.

Розовый намекнул на новые отношения (скриншот)

А еще он "тегнул" загадочную незнакомку. И оказалось, что она тоже рассказывает о Розовом в своих Stories. В описании аккаунта девушки указано ее имя - Яна-Катерина. А на новых фото она показала, что оставила Виктору цветы.

Вероятная девушка Розового показала новое фото (скриншот)

Ни Розовый, ни девушка пока не говорят об отношениях. Возможно, они решили не подтверждать отношения или же просто общаются как друзья.

Что известно о разводе Розового

Напомним, в 2024 году Виктор женился на Ольге Мерзликиной. Через несколько недель после этого Розовый получил серьезное ранение на фронте. Он находился в коме, перенес операции.

Через год после осколочного ранения головы ветеран встал с кресла колесного и сделал свои первые шаги.

А в мае этого года стало известно, что Розовый и Мерзликина разводятся. Его избранница публично заявила, что уходит от него из-за измен.

"Этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы старались быть рядом, быть поддержкой", - писала Ольга.

А Розовый отметил, что не планирует "лить грязь" и говорить о разводе. При этом он заверил, что именно в браке он не изменял.