Сара Мишель Геллар в эффектном образе засветилась на съемках перезапуска "Баффи" (фото)

На днях в Лос-Анджелесе начались съемки перезапуска сериала "Баффи - истребительница вампиров" с Сарой Мишель Геллар.
РБК-Украина рассказывает, что известно о сиквеле легендарного сериала и каким образом поразила актриса на съемках.
Культовая охотница снова в деле! На съемочной площадке сиквела сериала, финал которого вышел в 2003 году, она появилась в ярко-красном мини-платье с длинными рукавами, глубоким вырезом и цветком.
Дополнением образа стали розовые туфли на каблуках, сумка в тон обуви и распущенные волосы. В руках - стакан кофе, а на лице - уверенная улыбка.
Сара, кстати, не раз признавалась, что обожает свою героиню именно за неповторимый стиль, которым она никогда не жертвовала, несмотря на тяжелые испытания судьбы.
Новым проектом занимается оскароносная Хлое Чжао, а сценарий пишут Нора и Лайла Цукерман.
По словам Геллар, они работали над идеей почти три года, чтобы найти правильный баланс между оригиналом и современной историей. Она также выступает исполнительным продюсером шоу.
"Это был долгий процесс, и он еще не закончился. Мы сделаем это шоу, когда будем уверены, что сможем сделать его как следует", - говорила ранее звезда.
На этот раз в центре сюжета будет 15-летняя избранная, которую воплотит Райан Киера Армстронг. Баффи будет ее наставницей.
В сиквеле появятся как новые персонажи, так и знакомые лица. Сара признавалась, что мечтает вернуть всех, кто погиб в оригинале.
"Мы попытаемся найти баланс между новыми и старыми персонажами. Моя мечта - вернуть всех, кто умер, но нужно будет оставить место и для новых историй", - рассказывала она.
При этом история затронет темы, которые близки современным подросткам: от жизни в соцсетях до поиска себя в мире.
Ранее мы называли имена актеров, которые сыграют в перезапуске "Баффи".
