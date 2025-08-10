Сара Мишель Геллар в эффектном образе засветилась на съемках перезапуска "Баффи" (фото)

Как выглядит Баффи спустя 20 лет: фото

Культовая охотница снова в деле! На съемочной площадке сиквела сериала, финал которого вышел в 2003 году, она появилась в ярко-красном мини-платье с длинными рукавами, глубоким вырезом и цветком.

Дополнением образа стали розовые туфли на каблуках, сумка в тон обуви и распущенные волосы. В руках - стакан кофе, а на лице - уверенная улыбка.

Сара, кстати, не раз признавалась, что обожает свою героиню именно за неповторимый стиль, которым она никогда не жертвовала, несмотря на тяжелые испытания судьбы.

Что известно о перезапуске "Баффи"

Новым проектом занимается оскароносная Хлое Чжао, а сценарий пишут Нора и Лайла Цукерман.

По словам Геллар, они работали над идеей почти три года, чтобы найти правильный баланс между оригиналом и современной историей. Она также выступает исполнительным продюсером шоу.

"Это был долгий процесс, и он еще не закончился. Мы сделаем это шоу, когда будем уверены, что сможем сделать его как следует", - говорила ранее звезда.

Каким будет перезапуск "Баффи" (фото: instagram.com/sarahmgellar)

На этот раз в центре сюжета будет 15-летняя избранная, которую воплотит Райан Киера Армстронг. Баффи будет ее наставницей.

В сиквеле появятся как новые персонажи, так и знакомые лица. Сара признавалась, что мечтает вернуть всех, кто погиб в оригинале.

"Мы попытаемся найти баланс между новыми и старыми персонажами. Моя мечта - вернуть всех, кто умер, но нужно будет оставить место и для новых историй", - рассказывала она.

При этом история затронет темы, которые близки современным подросткам: от жизни в соцсетях до поиска себя в мире.

Ранее мы называли имена актеров, которые сыграют в перезапуске "Баффи".