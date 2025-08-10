Сара Мішель Геллар в ефектному образі засвітилася на зйомках перезапуску "Баффі" (фото)

Який вигляд має Баффі понад 20 років: фото

Культова мисливиця знову в дії! На знімальному майданчику сиквелу серіалу, фінал якого вийшов у 2003 році, вона постала в яскраво-червоній мінісукні з довгими рукавами, глибоким вирізом та квіткою.

Доповненням образу стали рожеві туфлі на підборах, сумка в тон взуття та розпущене волосся. В руках - стакан кави, а на обличчі - впевнена усмішка.

Сара, до речі, не один раз зізнавалася, що обожнює свою героїню саме за неповторний стиль, яким вона ніколи не жертвувала попри тяжкі випробування долі.

Що відомо про перезапуск "Баффі"

Новим проєктом займається оскароносна Хлое Чжао, а сценарій пишуть Нора та Лайла Цукерман.

За словами Геллар, вони працювали над ідеєю майже три роки, щоб знайти правильний баланс між оригіналом та сучасною історією. Вона також виступає виконавчою продюсеркою шоу.

"Це був довгий процес, і він ще не закінчився. Ми зробимо це шоу тільки, коли будемо впевнені, що зможемо зробити його як слід", - казала раніше зірка.

Яким буде перезапуск "Баффі" (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Цього разу в центрі сюжету буде 15-річна обрана, яку втілить Раян Кієра Армстронг. Баффі буде її наставницею.

У сиквелі з'являться як нові персонажі, так і знайомі обличчя. Сара зізнавалася, що мріє повернути усіх, хто загинув в оригіналі.

"Ми спробуємо знайти баланс між новими та старими персонажами. Моя мрія - повернути всіх, хто помер, але потрібно буде залишити місце і для нових історій", - розповідала вона.

Водночас історія торкнеться тем, які близькі сучасним підліткам: від життя у соцмережах до пошуку себе у світі.

