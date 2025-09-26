Сашко Лирник сообщил об инсульте и обратился к украинцам: "Надеюсь на вас"

Известный украинский сказочник, писатель и телеведущий Лирник Саша (Александр Власюк) сообщил, что находится в больнице после инсульта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook музыканта.

Саша Лирник перенес инсульт

В своем обращении Саша отметил, что не обращается напрямую за деньгами или пожертвованиями.

Он призвал всех, кто имеет возможность, поддержать его именно через творчество.

Покупка его книг на книжной ярмарке "Книжная страна" в Киеве поможет ему собрать средства на лечение.

Писатель указал место, где можно найти его книги: это центральный проход ВДНХ, напротив фонтана, рядом со стендом издательства "Зеленый Пес".

Сашко Лирник (фото: facebook.com/sasko.lirnik)

"Внимание! Лежу в больнице. Инсульт... Если хотите помочь, приходите на Книжную страну на ВДНХ. Покупайте мои книги, заработаю на лечение. Место - напротив фонтана. Центральный проход. Рядом - издательство Зеленый Пес. Надеюсь на вас, как на сто пар лошадей", - написал телеведущий.

Краткая биография Саши Лирника

Сашко Лирник (настоящее имя - Александр Власюк) родился 24 января 1963 года в Умани.

В 1985-1997 годах проживал в Мурманске (РФ), где создал украинское землячество, впоследствии вернулся в Украину. Сейчас живет в Киеве.

В 1999-2002 годах был автором и ведущим телепрограммы "Сказки лирника Саши".

В 2003-м его диск "Сказки лирника Сашка для взрослых и детей" признали лучшим альбомом Украины. С 2010-го работал над детской программой "Рассвет" на ICTV.

Автор и постановщик "Звездных вертепов" (2008-2011), "Звездного Новогоднего Вертепа" на Майдане (2014), мультсериала "Моя страна Украина" (2014).

Сашко Лирник (фото: facebook.com/sasko.lirnik)

Его книга "Сказки Лирника Сашка" в 2013 году вошла в топ-50 лучших детских изданий мира по версии Болонской ярмарки.

Записал пять альбомов, издал две книги сказок, автор сценария мультфильма "Про четыре рога и казацкий род" и фильма "Черный казак".

Активный волонтер и фронтовой артист: организовывал концерты для бойцов на передовой в Марьинке, Авдеевке, Песках, Широкино, Мариуполе. Был организатором "Агитпоезда на Восток".

В 2016 году награжден знаком отличия Генштаба ВСУ "За заслуги перед Вооруженными Силами Украины". Имеет звание "Заслуженный работник культуры Украины" (2009).